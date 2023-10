El clan de golfo amenazó a candidata a la alcaldía de Barrancabermeja, Santander

Barrancabermeja

La candidata a la alcaldía de Barrancabermeja, Claudia Andrade, denunció que ha recibido amenazas por parte de grupos al margen de la ley e incluso que le estarían cobrando hasta 10 millones de pesos para poder ingresar a algunas zonas del distrito.

Acolgen hace llamado al Gobierno por posible crisis energética en los próximos meses

“Han salido dos panfletos de supuestamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en donde me declaran objetivo militar por mi activismo políticos, también he recibido agresiones en redes sociales en donde me hacen un montaje como guerrillera y videos en donde tratan de mostrar relación con grupos subversivos y eso nos pone en riesgo”, señaló Andrade.

Capturan a alias ‘Mbappe’, francés que lideraba organización dedicada a traficar cocaína

Agregó que tuvo que cancelar una reunión política en un asentamiento en el distrito porque le están cobrando alrededor de $10 millones para que la gente pueda asistir o ella ingresar hasta el punto del encuentro.

Zelenski hizo un llamado a la unidad en Europa desde cumbre en Granada

También, la candidata a la alcaldía de Puerto Wilches, Enith Villareal también denunció que ha sido amenazada por el clan de golfo. Las autoridades competentes y el comité electoral ya conocen esta información.

Desde la corporación regional para la defensa de los derechos humanos – CREDHOS rechazaron estas amenazas y dicen que “rechazo y denuncia pública por los reiterativos hechos violentos que atentan contra la vida y la participación democrática de las y los habitantes de toda la región del Magdalena Medio colombiano”.