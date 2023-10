Uribe a juicio: ¿qué viene para el expresidente?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez será llamado a juicio por el caso de supuesto fraude procesal y soborno a testigos, una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

En su declaración, dijo que “ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos (para declarar en contra del senador Iván Cepeda). A pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio”.

¿Qué viene para el expresidente?, ¿Cuáles son las consecuencias políticas y judiciales para el jefe del Centro Democrático? Los senadores Andrés Guerra, del Centro Democrático y María José Pizarro, del Pacto Histórico, debatieron el tema en Sigue La W.

“Solo pregunto si esto es premeditado, si hay un acuerdo entre un sector político y un sector jurídico para que cada cuatro años pase lo mismo. Se pregunta uno si es casualidad o coincidencia, también se vinculó a Uribe en este proceso el 9 de octubre de 2019, ahora pasa el 5 de octubre de 2023. Días antes de elecciones”, aseguró el senador Guerra.

Asimismo, la senadora Pizarro afirmó que “esta fuera de tono acusar a la izquierda de lo que está pasando, debemos ser respetuosos de la justicia. Todo esto inicia por una investigación que el mismo Uribe pide contra Iván Cepeda, si la justicia encontró pruebas para avanzar contra Uribe hay que respetarlo, aquí nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente”.

Por otro lado, también pasó por los micrófonos de Sigue La W el abogado Miguel Ángel del Río, sobre las declaraciones de Uribe.

“El expresidente Uribe puede decir cualquier cosa que le favorezca políticamente, pero la evidencia probatoria está a la mano. Esto no es un accidente, esta no es una persecución política de la izquierda, ¿entonces los jueces y magistrados hacen parte de la persecución? Aquí hay una realidad, Álvaro Uribe Vélez a juicio y no solo eso, sino que también será condenado”, expresó.

Finalmente se refirió al papel de la Fiscalía, asegurando que “ha actuado más como defensa de Uribe, en su beneficio, y se han mantenido en contravía de las víctimas en desacreditarlas. Aquí parece que los investigados fueran Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, incluso yo mismo”.

Escuche el análisis completo en Sigue La W: