Alias ‘Pirata’: objetivo principal de FF.MM. tras incursión en Tierralta, Córdoba

W Radio pudo conocer en exclusiva, el perfil de alias ‘Pirata’ o ‘Mocho’, cabecilla del Clan del Golfo que delinque en zona de Tierralta, Córdoba. El hombre se ha vuelto objetivo principal de las Fuerzas Militares luego de la incursión de hombres armados en Bocas del Manso, que resultaron siendo uniformados del Ejército disfrazados, al parecer en alianza con el grupo armado.

Sin embargo, en la zona se encuentra ‘Pirata’ quien sería el responsable de estos hechos en la vereda Bocas del Manso. Además, según un reporte de las autoridades, tiene injerencia criminal en los municipios de “Valencia, Sahagún, Chinú, San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil, Cotorra, Purísima. Área metropolitana: Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo”.

Ingresó al Clan del Golfo a inicios de 2015 y desde 2023 se convirtió en el Cabecilla de la estructura Javier Yépez Cantero del Clan del Golfo. También se le acusa del asesinato de 3 personas en Puerto Colombia municipio San José de Uré, Córdoba. “Este sujeto es señalado de ser el responsable del ataque con explosivos contra un grupo de militares el Puerto Libertador, Córdoba”, indica el reporte en poder de W Radio.

Además, ‘Pirata’ estaría presionando la salida del Ejército Nacional para adueñarse de las rutas de narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión en el departamento de Córdoba. Por eso, se ha vuelto objetivo principal de las tropas que adelantan operaciones en la zona de Tierralta.

MinDefensa no descarta alianza con Clan del Golfo

Tras completarse casi un mes de la incursión de hombres armados en zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, que se hicieron pasar por disidencias de las Farc y amenazaron a la población civil, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en diálogo con La W, explicó cómo avanzan las investigaciones sobre el hecho que involucró militares.

Según el ministro Velásquez, “la investigación continúa, ha habido algunas declaraciones, comentarios y exposiciones de habitantes de la región, yo mismo hablé con organizaciones de derechos humanos que tienen presencia en Tierralta, que tienen conocimiento de lo que ocurre en el sur de Córdoba. Es una investigación que tiene que continuar, hay muchos hechos que no son muy claros como para dar un resultado contundente, para hacer una afirmación ahora o para tener un resultado contundente”.

Agregando que “yo no podría afirmar de manera contundente que sí o que no, siempre hay una posibilidad que en el trabajo que se desarrolla en los territorios algunos elementos del Ejército pudieran estar en contacto con integrantes de organizaciones ilegales, son temas que no podemos descalificar de entrada, es un asunto que debe ser materia de investigación como se viene haciendo”.