Día Mundial de la Visión 2023: ¿Por qué se celebra?

El 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la visión. Sobre el tema, The International Agency for the Prevention of Blindness dice este día “es la oportunidad de centrar la atención mundial en la importancia de cuidado ocular”.

En ese sentido, la Universidad de Salamanca explica sobre este día que “la visión incluye toda la salud que tiene que ver con el ojo, así como sus problemas o enfermedades, que pueden acabar en ceguera o discapacidad visual”.

Además, que “este día se conmemora gracias a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés)”.

Carolina Rojas, gerente de marca de la compañía Transitions habló en Salud y Algo Más y recalcó la importancia del cuidado visual

“Una de cada tres personas en el mundo no tiene corrección visual y la necesita, cuando hablamos de la miopía, que es una enfermedad que se está prolongando, hablamos de estudios que demuestran que en 2050 la mitad de la población será miope”, contó.

Finalmente, dijo que “los invitamos a ser juiciosos en los controles, los exámenes visuales, visitar al experto porque finalmente eso es a lo que invitamos, invitamos a estar juiciosos con los controles médicos de salud visual y acercarse a su especialista de salud visual”.

