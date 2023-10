“Destierro o muerte”: las amenazas de las disidencias de Farc en Huila

Una tensa situación vive la comunidad del municipio de La Plata, en Huila, con el incremento en la presencia de las disidencias de las Farc, quienes desde hace un tiempo atrás se encuentran amenazando a la población con extorsión, cobra de cuota y ahora, buscando carnetizarlos para su libre movilidad entre las veredas y la cabecera municipal.

Para denunciar el caso, Diego*, uno de los afectados, pasó por los micrófonos de Sigue La W.

“Junto a unos amigos invertimos en unas tierras, todo empezó bien, pero ahora, tenemos que ir por la cosecha, mis amigos me dicen que no puedo regresar porque las guerrillas están bajando y que para llegar a las tierras hay que ir con permiso, y como yo soy foráneo lo más probable es que no me dejen entrar”, relató.

Asimismo, Diego* aseguró que hay muy poca presencia de la Fuerza Pública, “yo no soy de la región y no me conocen, hay que subir con autorización, en cabecera municipal estas situaciones no se ven, pero para subir a las veredas hay que tener permiso”.

¿Qué dicen las Fuerzas Militares de la región?

El coronel Pedro Pablo León, comandante de la 9na Brigada del Ejército en Huila, también se refirió en Sigue La W a la situación.

“Esta práctica sí se está cometiendo, las disidencias han comenzado a carnetizar a través de constreñimiento e instrumentalización de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Una inmensa mayoría de los habitantes se están viendo obligados a cumplir porque saben que si no acceden la consecuencia es el destierro o la muerte”, reveló el coronel.

Finalmente, en cuanto al cese al fuego que se lleva a cabo entre el Gobierno y las disidencias, León mencionó que seguirán actuando contra los grupos armados siempre que estos se encuentren en flagrancia. Sin embargo, aún siguen cobrando su cuota extorsiva a la ciudadanía”.

Conozca el caso en Sigue La W: