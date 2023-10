Juez ordena la Cesión del contrato de la construcción de la Línea Tres del Cable Aéreo

Manizales

En sentencia judicial de primera instancia el juez ordenó lo siguiente:

“En consecuencia, SE ORDENA al gerente de IDEAS MÁS sr Oscar Rivera Giraldo o quien haga sus veces que en calidad de contratante del contrato No. 001-222 suscrito con la Unión Temporal CABLE AÉREO LÍNEA 3 proceda dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de esta sentencia a CEDER el referido contrato al municipio de Manizales. Hecho lo anterior, SE ORDENA alcalde de Manizales sr CARLOS MARIO MARÍN CORREA o quien haga sus veces, que asuma el control y dirección del proyecto hasta su finalización tomando la calidad de contratante.”, dicen los apartes del fallo judicial.

IDEAS MAS. E.S.P, es una empresa de servicios públicos de carácter mixto que fue creada en el año 2021 y que tiene a su cargo la gerencia del contrato de la Línea Tres del Cable Aéreo, lo que ordena en este caso el juez administrativo es que sea el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, el que asuma la calidad de contratante y es por esto que IDEAS MAS, debe Ceder el contrato.

Pero, además, el fallo va mucho más allá porque ordena al alcalde Carlos Mario Marín, terminar el contrato interadministrativo entre Infimanizales e Ideas Más, con lo que se buscaría la liquidación.

¿ Cuál es el futuro de la obra?

Los accionantes solicitaban la liquidación del contrato y con ello la terminación del mismo y esta situación de darse si implicaría que las obras de la Línea Tres del Cable Aéreo tendrían que parar, sin embargo, el despacho lo que decidió fue la cesión, lo que significa que las obras no paran y el contrato pasa de ser gerenciado por una empresa Mixta a ser dirigido por la Alcaldía de Manizales.

“En este sentido, no procede ordenar la liquidación del contrato interadministrativo No. 2021-10-145 como lo piden los accionantes porque ello implica ordenar su terminación, lo que no es propio de este medio de control, ello de un lado; y de otro, considera el Juzgado que con la orden de cesión del contrato derivado del mismo, se evita la continuación en la vulneración y amenaza de los derechos colectivos, conforme con lo explicado. En lugar de lo pretendido y para cesar los efectos del contrato se ordenará al alcalde de Manizales iniciar la acción legal pertinente para demandar su terminación y liquidación.”: dicen apartes del fallo judicial.

Uno de los accionante Enrique Arbeláez Mutis, explicó que este contrato interadministrativo entre la Alcaldía de Manizales y Infimanizales, vulneró varios principios entre ellos el de moralidad pública. " La sentencia es muy contundente frente a eso y es que hubo ausencia de garantías en el convenio, conflicto intereses por parte de IDEAS MAS, falta de adquisición de predios y inhabilidades para contratar”, comentó Mutis.

Respuesta de la Alcaldía

Frente al fallo emitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, la Alcaldía de Manizales, Infimanizales e Ideas Mas se permiten precisar que el Juzgado no ordena frenar la construcción de la Línea 3 del Cable Aéreo. En consecuencia, este proyecto continuará su curso hasta darlo por terminado.

Asimismo, que esta decisión tomada por el mencionado Juzgado es un fallo en primera instancia que puede ser apelado por las partes vinculadas al proyecto, por lo cual se interpondrán los recursos jurídicos correspondientes para que el Tribunal Administrativo de Caldas emita la decisión definitiva en cuanto a la gerencia del proyecto.

La construcción de la Línea 3 del Cable Aéreo supera el 55 % de avance de obra. A la fecha, se resalta la llegada e instalación de los equipos electromecánicos y el montaje de las pilonas.