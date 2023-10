Samuel Azout: “Señalamientos de Petro sobre conflicto Israel-Hamás son irresponsables”

El empresario barranquillero Samuel Azout se pronunció en La W sobre la serie de trinos que publicó en la plataforma X (antes Twitter) contra el presidente Gustavo Petro, a propósito del pronunciamiento del mandatario sobre la guerra que se libra entre Israel y Hamás desde el pasado 7 de octubre.

Es preciso recordar que el pasado fin de semana el presidente Gustavo Petro amenazó con romper relaciones diplomáticas con Israel en repuesta a la decisión de ese país de suspender las exportaciones de material de seguridad a Colombia por su postura ante la nueva guerra en la región.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, manifestó Petro en la red social X.

Anteriormente, el Gobierno de Israel había anunciado que suspendió las exportaciones de material de seguridad a Colombia como respuesta a “las declaraciones hostiles y antisemitas” de Petro, quien en las redes sociales expresa diariamente su apoyo a la causa palestina con críticas a Israel y sin condenar explícitamente el terrorismo de Hamás.

En consecuencia, el empresario Azout publicó una serie de trinos en su cuenta personal de X en los que arremetió contra el mandatario al calificarlo de “cobarde” e “irresponsable”, además de “retarlo” a emprender acciones contra Israel y pedir al Congreso de la República que lo remueva de su cargo.

Algunos de los mensajes de Azout decían lo siguiente: “Rompa relaciones con Israel si es tan macho, estamos esperando su anuncio. Cobarde”, “¿Algo más contra Israel y nosotros los judíos? (…) no amenace, actúe”, “Usted no es capaz de suspender relaciones exteriores con Israel. No tiene el capital político para hacerlo. Lo reto (…) y tampoco el valor moral, ni el coraje” y “Un presidente que, en medio de su adicción a las drogas y al alcohol, hace anuncios irresponsables que ponen en riesgo un país, debe ser inmediatamente removido del cargo. Lástima que no se pueda, tenemos un Congreso mayoritariamente inepto”.

Sin embargo, la plataforma X suspendió la cuenta del empresario, identificada como @samuelazout, en la cual ahora aparece el siguiente mensaje: “‘X suspende cuentas que incumplen nuestras reglas”.

En diálogo con La W, Azout advirtió: “Hay que protestar contra estos señalamientos del presidente, me parecen francamente irresponsables y le hacen daño al país. No debemos callar (…) él fue elegido para hacerle bien al pueblo colombiano”.

Sobre las causas y los responsables del conflicto en la Franja de Gaza, el empresario advirtió: “Recordemos que Irán y Hamás quieren acabar con Israel y los judíos en el mundo, lo han admitido (…) pocos argumentos hay para decir que no es (un objetivo) antisemita”.

“No hay que exportar esa guerra, hay que bajar los ánimos (…) lo que pasa en Gaza es un terror, la calamidad humanitaria es desastrosa. Tenemos que buscar entre todos cómo solucionar las diferencias sin matarnos”, añadió el empresario, haciendo un llamado a que se moderen los comentarios sobre este tema en redes sociales.

También aseguró que su postura no es contra Palestina, pues “mientras exista Hamás, no habrá paz. Ellos quieren un solo estado y expulsar a los judíos de Israel (…) es parte de la yihad, la ideología musulmana extrema. Mi abuelo, Jacobo Azout, nació en Jerusalén en 1905. Yo soy palestino”.

Finalmente, sobre si se disculpa con el mandatario por sus comentarios, Azout respondió: “Me disculpo por la escogencia de mis términos, pero me sostengo en lo que dije”.