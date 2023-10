Denuncian al gobernador de Caldas por posible participación en política

Manizales

Solicitaron a la Procuraduría medidas cautelares en contra del gobernador de Caldas, por su presunta participación en política en un evento que se realizó en el municipio de Chinchiná, en compañía de dos diputados, quienes son actuales candidatos a la Asamblea del departamento.

Patricia del Pilar Ruiz, coordinadora del partido político En Marcha, fue quien denunció a Luis Carlos Velásquez, ante la Fiscalía y la Procuraduría, porque dice ella, el 11 de octubre en las redes sociales de la Gobernación, publicaron un evento donde al parecer, se entregaron recursos con la presencia del hoy diputado y candidato a la Asamblea, Andrés Chaparro.

Fue clara en decir que, también el pasado fin de semana en la vereda El Naranjo, zona rural de Manizales, nuevamente aparece el gobernador en las páginas institucionales, en otra actividad, pero esta vez acompañado del diputado Óscar Alonso Vargas y quien también aspira a la Asamblea, por lo que considera que se constituye una abierta violación a la prohibición contenida en la Ley de Garantías, la cual establece que, los mandatarios en época electoral, no deben entregar recursos, hacer actos de inauguración, promover obras entre otras.

“En días pasados, el 11 de octubre, la Gobernación de Caldas publicó en las redes sociales y en la página institucional, un evento que se realizó en municipio de Chinchiná, donde fue a entregar unos recursos acompañado del hoy diputado y candidato a la Asamblea, Andrés Chaparro. El fin de semana pasado, en la vereda El Naranjo de Manizales, aparece nuevamente el gobernador, Luis Carlos Velásquez, en las páginas institucionales de la administración departamental, mostrando en un evento la entrega de unas casas en compañía del diputado pero también candidato a la duma departamental, Óscar Alonso Vargas. Esto constituye una abierta violación a la prohibición contenida en la Ley de Garantías, en la que expresamente establece que los mandatarios en época electoral, no deben entregar recursos, hacer actos de inauguración, promover obras donde ellos estén mostrando su gestión”.

Y agregó que, “aunado en eso, no solamente el gobernador está en curso en violación de esa prohibición establecida la Ley de Garantías, sino que también con esa actuación con dichos candidatos, Andrés Chaparro que es oriundo y ejerce la política en el municipio de Chinchiná y Óscar Alonso Vargas, quien tienen una buena influencia en la zona rural de Manizales, estas personas están siendo promocionadas para que los ciudadanos que asistan a esos eventos pues queden inducidas para votar por ellos, y como si los mismos estuvieran entonces capitalizando esas obras”.

Solicitó a la Procuraduría medidas cautelares en contra del gobernador de Caldas, por los hechos antes mencionados. Así lo explica, la señora Ruiz.

“A la señora Procuradora le hemos solicitado la medida cautelar de suspensión provisional del las funciones del señor gobernador Luis Carlos Velázquez, mientras transcurre el proceso electoral porque sentimos que no tenemos las garantías, nosotros como partido y así podrán también aducirlo muchos otras colectividades que hay un desequilibrio en favor de una aspiración y por lo tanto no tenemos las garantías en este proceso electoral. Hay que apartarlo de las funciones porque precisamente es un riesgo para el proceso electoral y porque los ciudadanos, no se sienten con las garantías de transparencia que debe brindar un mandatario”.

Se espera que, para los próximos días se tenga un pronunciamiento de los entes de control ante esta denuncia y le aplican o no las medidas cautelares al señor Velásquez.