Procuradora rechaza excesivo presidencialismo, llama ignorancia acabar con la entidad

Cartagena

Un llamado a la defensa de la constitución política y de la democracia realizó la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien cuestionó la persecución que ha tenido el órgano de control al cual asegura han querido eliminar.

Desde Cartagena fue enfática en decir que el país no puede permitir un excesivo presidencialismo, que nadie es el dueño del erario y llamó ignorancia acabar con la entidad.

“A la Procuraduría General de la nación últimamente, desde hace un año para acá, la han perseguido y han querido eliminarla, pero yo siempre digo algo a nadie le gusta que lo controlen, nadie es el jefe absoluto y el dueño del presupuesto del erario, a los corruptos no les gusta el control”, señaló.

Añadió, “a mucha gente se le da por decir que la Procuraduría General de Nación es ineficiente, es inútil e irrelevante en este mundo moderno y que debería acabarse, no sé si es ignorancia o es algún interés particular que los lleva ese camino”.

“La contratación en el sector público se ha convertido en la forma más fácil de enriquecimiento ilícito y la Procuraduría General de la Nación es la entidad que hace ese control por disposición constitucional, lo hará como lo ha vendió haciendo aún contra funcionarios electos popularmente. Por eso me pregunto, ¿será por ese control que estamos haciendo, por ese control que está evitando que esos dos grandes males de ineficiencia y de corrupción sigan ocurriendo, que nos quieren acabar?”, puntualizó.

La jefe del ministerio público pidió que se levanten banderas para mantener los pesos y contra pesos en nuestra democracia, “yo espero lo que los ciudadanos conscientes y correctos, que son la mayoría gracias a Dios, levanten las banderas para que el control y el mantenimiento los pesos y contra pesos en nuestra democracia ganada a pulso luego de grandes debates en la constituyente no sean eliminados”.

“Porque de ser así regresaríamos, retrocederíamos, en las conquistas de nuestros derechos y llegaríamos nuevamente a lo que pudimos tumbar en los años 90 con la constituyente, al excesivo presidencialismo. Ojalá no hagamos ese retroceso”, insistió.

Margarita Cabello reiteró que, en Colombia en virtud del artículo 113 de la constitución política se cambió la estructura del estado porque anteriormente solo estaba constituida por los órganos de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, “a partir de la constituyente de 1991 los órganos del estado está constituido por los órganos de gobierno y al mismo nivel en la misma posición de poder se encuentran los órganos de control, Procuraduría General de la Nación y Controlaría General de la República”.

“Ese cambio lo estableció la constituyente por la necesidad de introducir dentro de nuestro de estilo de organización democrática lo que se ha llamado el sistema de pesos y de contra pesos, y con la única razón de poder limitar el excesivo presidencialismo que residía en la carta política de 1886″, aseguró.

Indicó que en el momento que se creó la Procuraduría se buscó evitar la concentración de poder, evitar el debilitamiento que se estaba registrando en la separación de poderes que el excesivo presidencialismo estaba entrometiéndose en la autonomía e independencia del poder judicial, del legislativo.

Para los que señalan que la Procuraduría es ineficiente, inútil e irrelevante, Margarita Cabello les informó que enfrentan la ineficiencia administrativa y la corrupción, dos grandes males que no han podido erradicar completamente del sector público.

“Para combatir esos grandes males de ineficiencia administrativa y corrupción, desde la función disciplinaria de instrucción, este año se han proferido 33.178 decisiones, con 14 delegados disciplinario y 3 salas de instrucción disciplinaria; en el tema disciplinario la Procuraduría General de la Nación cuenta con 4 procuradurías delegadas disciplinarias, encargadas exclusivamente de la especialización en contratación estatal, ellas este año han proferido 1.225 decisiones exclusivamente relacionadas con la contratación estatal”, explicó.

Detalló, “desde lo preventivo hemos realizado 119.435 actividades entre asuntos abreviados y ordinarios, hemos ahorrado al país billones de pesos frente a nuestra actuación preventiva (...) hay alrededor de 22 mil proyectos en el país de regalías y en casi todas las que hemos ido revisando encontramos que no están funcionando adecuadamente, lo hacemos más ahora porque el Presidente de la República ha dicho que va a invertir recursos por más de 30 billones de pesos, del 2,1% del PIB para efectos del regalías”.

“Hemos detectado una cantidad de errores que de verdad que dan vergüenza, además de lo absurdo, piscinas en la Guajira donde no hay agua, pozos de agua sin motobombas y donde no se ha hecho el estudio de que hay agua, en amazonas encontramos un muelle en el centro de la ciudad de Leticia. Hay un crecimiento exponencial de la utilización de la modalidad de la contratación directa, mediante la suscripción de convenios interadministrativos para transferir recursos a establecimientos públicos, asociaciones territoriales, empresas de economía mixta. No hemos encontrado un departamento que no desvíe sus recursos públicos a través de esta figura de las asociaciones o convenios interadministrativos”, concluyó.

Margarita Cabello, que participó del Congreso Colombiano de Contratación Pública, expresó que desde 2021 procuradurías delegadas para la vigilancia preventiva y la función pública han vigilado proyectos por más de 112 billones de pesos, logrando evitar que mucho dinero se pierda; señaló que por esta situación han recibido acusaciones, quejas, diciendo que están sesgado, pero asegura que es notoria la problemática en el manejo de la contratación pública.