Una mujer indígena abre la puerta a los proveedores diversos en Ecopetrol

Lina Aroca cuenta que hubo una época en la que enorgullecerse de su origen indígena le era difícil. Según cuenta, pudo ingresar a la universidad gracias a los cupos que la Universidad del Tolima reserva para integrantes de esa población, sin embargo, fue allí mismo donde más comentarios recibió por serlo. “Eso era casi un delito, mis compañeros me hacían bullying, se burlaban de mí, chistes de taparrabos, de todo”, relata.

Al crecer en el cabildo indígena Chicalá Pijao del Putumayo, cerca a Orito, la ingeniera agroindustrial pudo ver de primera mano, y desde muy joven, cómo funcionan las operaciones petroleras en Colombia. Por eso, cuando se le presentó la oportunidad de aplicar a una convocatoria para estructurar el programa de gestión de proveedores de Ecopetrol en el departamento, la decisión se le hizo completamente natural. Fue allí donde comenzó a cambiar su perspectiva.

A fin de cuentas, la empresa lleva años implementando un robusto programa para fortalecer e integrar dentro de su cadena productiva a emprendimientos que le apuesten a la diversidad en todas sus formas. Justo de eso se ha encargado Lina desde hace 15 años, primero en el Putumayo y actualmente para todo el país.

“Esta diversidad, hacer visibles empresas que nadie conoce, es lo que me da más felicidad de lo que yo hago. Me hace sentir incluida, importante, no solamente porque hago unas funciones en Ecopetrol, sino porque se respeta un legado de tradición y esa minoría se vuelve mayoría”, asegura.

