Los testimonios de mujeres que iban a ser explotadas sexualmente por disidencias Farc

W Radio conoció algunas de las pruebas que están en poder de las autoridades, donde se da a conocer que cuatro mujeres que habían sido rescatadas por las autoridades, iban a ser explotadas sexualmente por parte de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’.

El rescate se dió en medio de la liberación de, al menos, 200 militares que habían secuestrados por personas de comunidad, dentro de las cuales estaban las cuatro mujeres que llevaban varios días en poder del grupo armado.

De hecho, en un audio que está en poder de La W se oye cómo el propio secretario de Gobierno del departamento y el personero de Popayán escuchan el relato de lo ocurrido.

“Yo quiero aclarar que estábamos trabajando como toda mujer que busca una forma de sostener a sus hijos, somos madres, somos solteras, la única forma de rebuscarnos es un fin de semana. Muchas personas lo saben, somos meseras de discotecas, entramos a la zona por medio de una persona que nos hizo creer que era una administradora, prácticamente ella nos vendió para entrar a ese punto de entra con exámenes”, agrega una de las mujeres liberada.

Sin embargo, la mujer relató que: “dos días antes de entrar, le mande los exámenes a la muchacha, el sábado que llegamos y nos dijeron que podíamos trabajar, pero en horas de la noche salieron con que los exámenes eran falsos, que nos fuéramos. La administradora tenía las cédulas y en los exámenes estaban las direcciones de las casas, les dijimos que nos queríamos ir que nos entregaran la cédula, nos dice que no la iban a entregar y que habló con el comandante y que nos iban a sancionar 15 días, trabajando para ellos, yo le dije que no me podía quedar. Al saber que iba a llevar una caravana de militares, me acerqué a un militar y le dije que por favor me ayuda a salir”.

En ese momento, narró, se acercó otro militar. “Le dije que necesitaba ayuda que me iban a dejar 15 días, en una de esas se acerca alguien del resguardo y del miedo dice el nombre del comandante (Oliver). Ahí me dicen que como yo hago eso, que voy a tener graves problemas, me dicen que me retirada de los militares y me les perdí un momento. Pedí un papel y me les acerque a los militares y les pase los papelitos, ellos me decían que esperara, cuando se me acerca un cura y un señor de la Defensoría y les comenté lo mismo. Nos dice que no nos movamos, pero vi a los militares subirse a los camiones y me asusté porque cuando se duerma iba a ser peor, nos dijeron”.

Aunque en las últimas horas han circulado videos de estas mismas mujeres relatando que la versión de explotación sexual no es cierta, estos audios en poder de W Radio confirman que sí fue así y que las mujeres están siendo presionadas por parte de las disidencias de las Farc para no hablar ante las autoridades y denunciar lo que ha ocurrido en algunas zonas del departamento del Cauca, en donde continúa la explotación de mujeres por parte del grupo armado.

Por ejemplo, en la zona de San Jorge en el cañón del Micay se tiene conocimiento de por lo menos 7 prostíbulos y en el corregimiento de Honduras otros más. Otra de las mujeres rescatada añade lo siguiente: “estamos con temor porque ellos quedaron con nuestras cédulas y nuestras direcciones de casas”.

Las mujeres han sido amenazadas por alias ‘Oliver’, cabecilla de disidencias de las Farc, para que nieguen lo ocurrido, de hecho, en poder de La W, está la denuncia que fue radicada ante la Fiscalía por el delito de secuestro.