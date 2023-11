Contraloría adelanta procesos de responsabilidad fiscal por $66.043 millones en Atlántico

Colombia

La Contraloría General de la República adelanta actualmente 74 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $66.043 millones por irregularidades en el manejo de recursos públicos en el departamento del Atlántico.

La gerencia departamental de la Contraloría en el Atlántico adelanta 64 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $18.268 millones, donde se destacan las siguientes actuaciones: un (1) proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de centros de desarrollo en primera infancia, juvenil, adolescencia y adulto mayor en los municipios de Soledad, Manatí y Santo Tomas, en el departamento del Atlántico.

· Entidad afectada: departamento del Atlántico

· Cuantía del daño: $5.016 millones

La Contraloría General de la República inició el proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en la ejecución del Contrato de Obra No. 0167 del 2017, cuyo objeto fue la “construcción de cuatro (4) centros de desarrollo y liderazgo juvenil (CDLJ), cinco (5) centros de vida del adulto mayor y una (1) ciudadela de la primera infancia, adolescencia y juventud en el departamento del Atlántico”, suscrito entre la Gobernación del Atlántico y el Consorcio Edificaciones 2017 por un valor de $15.626 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia ciudadana, en la cual se evidenció una inadecuada planeación del contrato, toda vez que los lotes dispuestos por las administraciones municipales no contaban con las áreas suficientes para el desarrollo de los proyectos, algunos carecían de disponibilidad de servicios públicos, en el municipio de Soledad no se tuvo la aceptación por parte de la comunidad, no se convocaron veedurías ciudadanas para que se ejerciera el control social de las obras y en el lote del Municipio de Manatí se encontró una edificación existente, cuando la demolición y disposición final de material no se encontraba contemplada en el contrato de obra.

Adicionalmente, no se tuvieron en cuenta los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para las locaciones de población de primera infancia, ni se gestionaron con anticipación los permisos ambientales y licencias de construcción, situaciones que obligaron a la reformulación financiera de los proyectos.

En desarrollo de esta actuación fueron vinculadas las compañías aseguradoras.

Presuntos responsables fiscales

· Oscar Javier Pantoja Palacio, en calidad de gerente capital social de la Gobernación del Atlántico (delegado para contratar mediante decreto 064 de 2017).

· Eduardo Ignacio Verano De La Rosa, en calidad de gobernador para la época.

· Elsa Margarita Noguera De la Espriella, en calidad de gobernadora.

· Consorcio Edificaciones 2017, en calidad de contratista, integrado por:

1. Cm Construcciones Y Mantenimientos S.A.S (10 % de participación).

2. Instalaciones M&R S.A.S (45% de participación).

3. Spyga Proyectos S.As. (45 % de participación).

Un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la gestión fiscal desplegada por el Hospital Universitario Cari E.S.E. de la ciudad de Barranquilla en cuentas por cobrar

· Entidad afectada: Hospital Universitario Cari E.S.E.

· Cuantía del daño: $2.404 millones

La Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en la gestión fiscal desplegada por el Hospital Universitario Cari E.S.E. de la ciudad de Barranquilla.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una auditoría de cumplimiento, en la que en el análisis efectuado a la información contable a 30 de junio de 2020 se evidenciaron en el rubro de cuentas por cobrar, valores que sumados ascienden a $8.231 millones, que corresponden a facturas sin radicar de vigencias anteriores, saldos que vienen arrastrando desde el año 2004, entre los cuales hay facturas por $2.404 millones ya prescritas.

La anterior situación es atribuida por el equipo de auditoría a la falta de gestión y oportunidad en la radicación de las facturas, situación omisiva que incrementa la precaria situación financiera del Hospital Universitario Cari E.S.E.

En desarrollo de esta actuación se vincularon a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Presuntos responsables fiscales

· Ulahi Dan Beltrán López, en calidad de gerente del Hospital Universitario CARI desde 09/01/2019 hasta 31/02/2020.

· Rocío del Carmen Gamarra Peña, en calidad de gerente del Hospital Universitario CARI desde 01/04/2016 hasta 08/01/2019.

· Ramón Quintero Lozano, en calidad de gerente del Hospital Universitario CARI desde 23/09/2008 hasta 30/03/2016.

Un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades mejoramiento de la vía YE de Piojó - Azucena - autopista al mar en el departamento del Atlántico.

· Entidad afectada: departamento del Atlántico

· Cuantía del daño: $ 1.563 millones

La Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en le ejecución del contrato de obra pública No. 0108*2019*000174, cuyo objeto fue el “Mejoramiento de la vía Ye de Piojó - Azucena - Autopista al mar en el departamento del Atlántico”, suscrito entre el departamento del Atlántico y el Conglomerado Técnico Colombiano S.A.S por un valor de $18.712 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en un hallazgo fiscal adelantado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en el cual se evidenció que la obra presenta en algunos tramos una serie de patologías y deficiencias en la carpeta de rodadura construida tales como: fisuras longitudinales y transversales, discontinuidades en la carpeta asfáltica, rigidizarían de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido al exceso envejecimiento del asfalto y espesor insuficiente en la capa de rodadura. Las anteriores situaciones reflejan debilidades en las labores de control en la ejecución y desarrollo de las obras por parte de la supervisión y de la interventoría contratada, faltó control y rigor de calidad para que las obras ejecutadas cumplieran con las condiciones ofrecidas.

En desarrollo de esta actuación se vincularon a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Presuntos responsables fiscales

· Eduardo Verano de La Rosa, en calidad de gobernador y ordenador del gasto, periodo (2016- 2019).

· Mercedes Irina Muñoz Aragón, en calidad de secretaria de Infraestructura.

· Raúl Lacouture Daza, en calidad de secretario general de la Gobernación del Atlántico.

· José Luis García Mulford, en calidad de subsecretario de vías y construcción, Supervisor del contrato interventoría 0108*2019*000193.

· Conglomerado Técnico Colombiano S.A.S, representada legalmente por Diana Patricia Rodríguez Isidro.

· Consorcio Inter Azucena, representada legalmente por Enrique Carlos Posada Gutiérrez, en calidad de Interventor.

Un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado del municipio de Luruaco - departamento del Atlántico.

· Entidad afectada: municipio de Luruaco - Atlántico

· Cuantía del daño: $1.258 millones

La Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en la ejecución del Proyecto BPIN Nº 2015084210001 cuyo objeto fue la “Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado municipio de Luruaco Departamento del Atlántico”, por valor de $1.332 millones, para lo cual dicho ente territorial suscribió el contrato de obra pública N°LP-011-2015 con el Consorcio Ar-Plaza 2015, por un valor de $1.258 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una auditoría adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada del Atlántico de la Contraloría General de la República, en la cual se evidenció que la plaza de mercado presenta falta de mantenimiento y no está siendo utilizada en su totalidad, encontrando módulos en estado de abandono en secciones como carnes y pescados, frutas y verduras, los locales comerciales sólo se encuentran ocupados en un 40%; del total de 69 locales, sólo están ocupados 14, por lo que se concluye que la infraestructura construida no está cumpliendo la necesidad social de la comunidad que se pretendía satisfacer.

En desarrollo de esta actuación fueron vinculadas las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del patrimonio público.

Presuntos responsables fiscales

· Marly Inés Gutiérrez Pérez, en calidad de alcaldesa.

· Antonio Enrique Roa Montero, en calidad de alcalde para la época.

· Luis Eduardo Cervantes Siado, en calidad de secretario de planeación.

· Avelino Enrique Siado Angulo, en calidad de secretario de planeación para la época.

La Contraloría delegada para responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo, adelanta ocho (8) procesos de responsabilidad fiscal por un total de $38.109 millones, donde se destaca la siguiente actuación:

Un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en el proyecto de vivienda “la arenosa”, del municipio santo tomas en el departamento de Atlántico.

· Entidad afectada: Fondo de Adaptación

· Cuantía del daño: $2.917 millones

La Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades encontradas en la ejecución del Contrato No. 081 de 2012, el cual tuvo por objeto realizar las funciones de operador zonal en los departamentos de Atlántico, Cauca y Nariño. En desarrollo de dicho objeto, Comfenalco Valle se obliga para con el Fondo De Adaptación a desarrollar todas las actividades necesarias para proveer de soluciones de vivienda en los Departamentos de Atlántico, Cauca y Nariño, en el marco del programa “Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigables, afectados por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010 - 2011″, suscrito entre el Fondo de Adaptación y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – Comfenalco Valle.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en el hallazgo fiscal efectuado por la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura de la Contraloría General de la República, en el cual se evidenció que de las viviendas para el caso del departamento del Atlántico se encontraron abandonadas las obras de construcción de 100 viviendas de interés prioritario del Programa Nacional de Vivienda La Arenosa, en el municipio de Santo Tomas, departamento de Atlántico, en consecuencia, la totalidad de los recursos girados por el ente público, no habían cumplido su fin último de proveer soluciones de vivienda a los damnificados de la ola invernal 2010 — 2011, señalando que el estado del avance de ejecución de la obra es de un 49.27% contra un avance real programado del 100%.

En desarrollo de esta actuación se vincularon a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Presuntos responsables fiscales

· Iván Fernando Mustafá Durán, en calidad de gerente del Fondo Adaptación, desde el 23 de mayo de 2016.

· Germán Arce Zapata, en calidad de gerente del Fondo Adaptación, representante legal y ordenador del gasto desde el 2 de septiembre de 2014 al 1° de mayo de 2016.

· Carmen Elena Arévalo Correa, en calidad de gerente del Fondo Adaptación, representante legal y ordenador del gasto desde el 22 de octubre de 2012 hasta el 1° de septiembre de 2014.

· Comfenalco Valle de la Gente, en calidad de Operador Zonal del Programa Nacional de Vivienda.

Un (1) proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del proyecto de dotación de siete sedes del Sena para ofrecer programas de formación en el departamento de Atlántico.

· Entidad afectada: departamento del Atlántico

· Cuantía del daño: $3.123 millones

La Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto aprobado por El Ocad Región Caribe mediante el acuerdo 73 del 28 de junio de 2019 denominado “dotación de siete sedes del Sena para ofrecer programas de formación en el departamento del Atlántico”, con el fin de garantizar el desarrollo de los programas de formación de 71.340 estudiantes en las áreas de operaciones comerciales, madera y muebles, metalmecánica, confecciones, gastronomía y bilingüismo, ecoturismo y agroempresarial en los municipios de Soledad, Galapa, Malambo, Baranoa, Juan de Acosta, Luruaco y Sabanalarga del departamento del Atlántico, suscribiéndose para el efecto siete contratos de suministro entre el Departamento del Atlántico y Rafael Bejarano Gualdrón, Avantika Colombia Sas, Unión Temporal Smart-Ares, Invesakk Sas, Rafael Bejarano Gualdron y M3 Soluciones Integrales Sas.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo origen en la auditoría realizada al departamento de Atlántico, por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en la cual se evidenció que los elementos contratados no han sido entregados al Sena como entidad beneficiaria del proyecto, y en consecuencia no ha sido posible poner en marcha el servicio para la comunidad educativa.

En desarrollo de esta actuación se vincularon a las compañías aseguradoras con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Presuntos responsables fiscales

· Dagoberto Barraza Sanjuán, en calidad de secretario de Educación 2016-2019.

· María Catalina Ucros Gómez, en calidad de secretaria de Educación 2019-2022.

· Rafael Bejarano Gualdrón, en calidad de contratista del contrato de suministro N° 0107-2019-000165 de 30 de diciembre de 2019.

· Smartech SAS, en calidad de integrante de la Unión Temporal Smart Ares, contratista del contrato de suministro N° 2020-01862 de 23 de septiembre de 2020.

· Jorge Enrique Sánchez Fajardo, en calidad de integrante de la Unión Temporal Smart Ares, contratista del contrato de suministro N° 2020-01862 de 23 de septiembre de 2020.

· Monica Montaño Rada, en calidad de supervisora.

Fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados

En nuestro primer año de gestión – 2022-2026 -, se profirieron los siguientes tres (3) fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados, por cuantía total de $1.357 millones:

Entidad afectada: Servicio Nacional De Aprendizaje – Sena

Irregularidades en la ejecución del Contrato de obra No. 2675 de 2016 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el Grupo Interproyectos LTDA; cuyo objeto fue la Adecuación y Mejoramiento del Ambiente de procesamiento de cárnicos y derivados en la sede urbana del centro para el desarrollo Agrológico y Agroindustrial del Sena regional Atlántico.

Responsables fiscales

· Jhon Darling Cardona Delgado, en condición de subdirector del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agropecuario de la Regional Atlántico del SENA, durante la época de los hechos.

· Raúl Ignacio Cure Bojanini, en condición de supervisor del contrato.

· Grupo Interproyectos LTDA., en condición de contratista.

· Dicoing M & V S.A.S., en condición de interventora del contrato.

Entidad afectada: municipio de Usiacurí

Irregularidades en el levantamiento de registro de la medida de Embargo a dos (2) predios morosos, por parte de la alcaldía de Usiacurí.

Responsable fiscal

Álvaro Amaranto Zarate, en condición de tesorero municipal de Usiacurí, para la época de los hechos.

Entidad afectada: Fondo Financiero de Proyectos De Desarrollo (FONADE)

Irregularidades en la ejecución del Contrato No CO-01-2008, de fecha 6 de febrero de 2008, cuyo objeto fue la “Construcción de la III etapa del sistema de alcantarillado del casco urbano del Municipio de Santa Lucía, cuyo componente principal son el suministro e instalación de 1.169 metros lineales de tuberías de alcantarillado de PVC perfilado, la construcción de veinte (20) pozos de inspección y la construcción de 39 conexiones domiciliaria”.

Responsables fiscales

· Osvaldo Enrique Santana Gonzales, en condición de alcalde municipal de Santa Lucía en el periodo comprendido de enero 1° de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011.

· Dizgracom LTDA., en condición de contratista.

· Teodomiro Ariza Medina, en condición de alcalde municipal de Santa Lucía en el periodo de 1 enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014.