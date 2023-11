“Es un malentendido”: directora de Bienestar Animal de Cali responde por polémico audio

Un audio filtrado en redes sociales pone en aprietos a la directora del Centro de Bienestar Animal de Cali, Liliana Sierra, a quien, en medio de una reunión, se le escucha dar instrucciones al personal veterinario que atiende en el lugar para que, aparentemente, simulen la atención a los animales.

En la grabación la funcionaria señala, “si ustedes están con una urgencia y hay otro animal grave, pues atiéndanlo mientras tanto, así no hagan nada mientras terminan”.

En medio de burlas, también hacen referencia a un episodio en el que fingieron atender un conejo que, al parecer, fue llevado sin vida por su dueño. El caso, además de indignar a la ciudadanía, ha sido clasificado como un acto de crueldad.

En diálogo con La W, la directora Sierra señaló que se trató de un malentendido y la grabación filtrada está fuera de contexto, además ofreció disculpas públicas a la ciudadanía.

“Entiendo la ofensa que sienten las personas, y reconozco que se oye muy mal que, sin el contexto, es como si esto ocurriera de manera permanente y ofrezco disculpas públicamente”, dijo.

La funcionaria asegura que ni ella ni su equipo de profesionales actuó de manera malintencionada para afectar a los animales.

“Recibimos cerca de 180 casos semanales en el Centro de Bienestar Animal y los invito a que busquen una sola persona que haya sido tratada con negligencia”, detalló.

Explicó que, fue petición suya grabar la reunión. Sin embargo, fue difundida sin autorización por una persona del equipo con la que sostiene un conflicto laboral.

“Yo he sufrido hostigamiento desde hace cinco meses de una manera terrible, ya venía preparando una denuncia penal, he sentido que me sigue, he tenido miedo y esto se le suma a lo que está pasando. Esta persona filtra la grabación”, agregó.

La directora quien reconoció algunas fallas en el Centro de Bienestar Animal de Cali, aegurando que cuenta con el personal idóneo y que adelantan acciones para mejorar el servicio.

