Gremios en Cartagena respaldaron gobierno de Dumek Turbay

Cartagena

De la mano de los gremios en Cartagena el alcalde electo Dumek Turbay Paz recibió las llaves de la ciudad, asegurando que el mandatario William Dau no le entregaría el bastón de mando.

“El alcalde Dau ya manifestó que no me va a entregar el bastón de mando, pero ya tengo la llave de la ciudad. ¡Ya estamos listos!. Yo estoy que me trabajo, estoy con el enorme deseo de hacer las cosas. Que el gobierno sea motivo de orgullo para la ciudad”, indicó Dumek.

Añadió, “ya soy alcalde electo de la ciudad de Cartagena, cuando recibí la credencial ya sentí el peso de la responsabilidad, porque sé que hay expectativa, porque sé que más de 160 mil cartageneros votaron por nuestro programa de gobierno confiando en nuestra capacidad”.

“Hoy ya soy el alcalde de todos, la campaña ya quedó atrás. No lo voy a poder hacer sólo, cambiar la historia de la ciudad, la dignidad de alcalde, los necesito a todos. Lo que más pretendemos como gobierno es recuperar la esperanza, la motivación, la confianza, de una ciudad que lo tiene todo para brillar”, indicó Dumek.

Turbay quien recibió la credencial como el alcalde electo de Cartagena, señaló que su gobierno se caracterizará por la autoridad y el orden, “veo un gobierno de orden, de autoridad, que imponga disciplina ciudadana”.

Manifestó “tengo criterio, capacidad de reconocer cuando debo acudir a un consejo, a una recomendación, a una mentoría”.

Además indicó que, esta misma tarde se instalarán las comisiones de empalme con la participación del equipo designado por la Administración saliente, ante el cumplimiento del requerimiento de que se hiciera una vez la elección fuera declarada formalmente con la entrega de la credencial.

La sociedad civil organizada indicó que siempre han querido trabajar para sacar adelanta a la ciudad, lamentaron que el mandatario saliente no les permitiera impulsar el crecimiento y desarrollo.