No va a subir el predial al 300%, eso es una mentira, hay que saber leer: Minvivienda

Cartagena

Desde Cartagena la ministra de vivienda, Catalina Velasco, se refirió al proyecto de impuesto predial que ha generado criticas en el país.

La funcionaria salió al paso ante las voces que visualizan crisis en el sector de vivienda, una vez sea aprobado.

Velasco indicó que es importante entender cual es el alcance del proyecto de ley, señaló que una cosa es la actualización catastral y otra cosa el impuesto predial.

“Las ciudades tienen actualizados sus catastros, no va a subir el impuesto predial en las ciudades y por supuesto no va a tener ningún impacto en vivienda, ni mucho menos en las que se construyan”, señaló.

Añadió, “comprendamos bien lo que está sucediendo, es importante saber que la reactivación en materia de vivienda se hace a través del programa Mi Casa Ya, que la preasignación de subsidios nos va a permitir generar nuevas iniciaciones y que no va a subir el predial al 300%, eso es una mentira; eso es algo que no hemos sabido leer, que no hemos sabido comprender, que no hemos sabido divulgar”.

“Los constructores saben que no van a subir al 300% el predial, las familias saben que no va a subir 300% el predial, estamos entiendo mal y hay que saber leer”, puntualizó.

El gobierno nacional insiste en que el proyecto busca regular incrementos, que puede tener el impuesto predial en municipios donde el catastro estaba desactualizado desde hace más de cinco años.