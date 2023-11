“Tenemos confianza”: Andrés Llinás previo a la final de copa ante Atlético Nacional

Andrés Llinás ante Atlético Nacional. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Luego de la victoria 1-0 ante Atlético Nacional por liga, Andrés Llinás, defensor central de Millonarios, dialogó con La W ante el favoritismo que tiene el conjunto ‘Embajador’ para la final de la Copa Colombia ante precisamente el cuadro ‘Verdolaga’.

“Tenemos confianza, pero no estamos confiados en este partido. Sabemos la importancia de esta final, son partidos aparte y diferentes”, dijo.

Es así como reconoció que ya saben como juega Nacional, pero ellos también saben cómo lo hace Millonarios. “Los dos tenemos igualdad de condiciones, aunque sí es raro y desgastante jugar tres veces contra el mismo rival”.

Asimismo, Llinás se refirió al manejo de la parte física que le está dando el técnico Alberto Gamero al plantel.

“Somos conscientes de que físicamente serán desgastantes las finales. Solo pensamos en el partido siguiente y no en la acumulación de los juegos porque nos quemamos mentalmente”, expresó.

Sobre el Deportivo Independiente Medellín, equipo que ganó al América de Cali en el primer juego del cuadrangular B de la liga colombiana, señaló que ante ese tipo de equipos es necesario tener el mínimo número de errores.

“Creo que serán partidos parejos todos, así serán la mayoría. El que más aproveche los errores del rival, debemos tener cautela con equipos así”, comentó.

Finalmente, se mostró positivo ante una posible futura convocatoria a la Selección Colombia para las Eliminatorias.

“Yo lo veo como una oportunidad de mejora (su no convocatoria). Si no me llamaron es porque aún tengo muchas cosas que mejorar”, concluyó.