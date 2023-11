Acato el resultado, no me gusta, no voy a felicitar a Dumek Turbay por haber ganado: Dau

Cartagena

Después de varias semanas el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se refirió a la decisión que tomaron los ciudadanos al elegir a DumeK Turbay como nuevo mandatario local para la vigencia 2024 -2027.

A través de un video Dau Chamat aseguró, “que la ciudad se volvió a poner las cadenas de la politiquería, de los políticos tradicionales, los de siempre; eso realmente duele que Cartagena lo hizo”.

Señaló que era de esperarse el triunfo de Dumek Turbay en las urnas, porque desde el día 28 de octubre de 2019 cerraron filas toda la clase política tradicional con miras a recuperar el control, “comenzó un esfuerzo concentrado, armado, premeditado, que comenzó desde antes de yo posesionarme como alcalde de Cartagena”.

“Quiero comenzar diciendo que es mucha hipocresía la manera en la que la gente se hace la de la vista gorda, ganó Dumek Turbay y todo el mundo quiere estar con el ganador yo no puedo estar contento con eso. Yo sé quién es Dumek Turbay, yo conozco la cantidad y contundencia de pruebas que yo presenté cuando lo denuncié penalmente, fiscalmente, disciplinariamente”, puntualizó.

Añadió, “el hecho que esté muy conectado y haya logrado que hasta ahora no le resuelvan no lo hace inocente, yo lo denuncie (...) Dumek Turbay fue gobernador del departamento de Bolívar y durante esos cuatro año nadie decía nada malo. No había ninguna irregularidad hasta el punto en que lo nombraron el gobernador del año en Colombia, pero por qué, porque tenía en nómina a un poco de periodistas”.

“Dumek Turbay, por todo esos periodistas que encubren sus irregularidades, se ha vendido como un ejecutor de presupuesto, pero no es un ejecutor, él lo que es un gastador. No crean que va a cumplir con todas esas promesas”, insistió Dau.

El alcalde saliente William Dau fue enfático en decir que los órganos de control son aliados de Turbay Paz, por ello logró su triunfo como alcalde. Aseguró que en sus cuatro años de gobierno no tuvo ni un solo escándalo de corrupción y dejó claro que los concejales ejercieron un control extorsivo contra su administración.

Sobre la comisión de empalme, que se está desarrollando entre funcionarios de la Administración Salvemos Juntos a Cartagena y representantes de Dumek Turbay, el alcalde expresó que no es de fiar.

“El jefe de lacomisión de empalme Rodolfo Díaz, fue el mismo que lideró el movimiento revocatorio financiado por Dumek Turbay; está también por ejemplo Humberto Ripol, a quien destituimos como gerente de Transcaribe, nos entregó un Transcaribe quebrado; está también en esa comisión de empalme Erick Urueta, un malandrín de tiempo completo; esta Jheivan Camilo Pizon en esa comisión, recuerdan cuando yo denuncié hace varios meses de un periodista que me grabó en la intimidad de mi casa”, indicó.

Insistió, “esta comisión de empalme de Dumek Turbay no es de fiar, tiene algunas personas de prestigio, unas pocas personas que son de confianza que sí pienso que son personas honorables, pero para mí que ellos están ahí de puro paran pan pan; pero ellos lo que vienen es por sangre y vamos a estar, véngale y tírale, yo no les tengo miedo”:

El alcalde William Dau despidió su intervención asegurando que no se volverá a lanzar a la política, pero seguirá con su activismo anti corrupción. Indicó que será el jefe de la oposición en la administración de Dumek Turbay.

“Acato el resultado, no me gusta, no voy a felicitar a Dumek Turbay por haber ganado porque me parece que esto va a ser el acabose para Cartagena, pero solo el tiempo dirá si tengo razón o no. Ojalá yo no tenga la razón y el sí ejecute, no robe el dinero”, concluyó William Dau.

Por su parte el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, durante el evento Transformando Regiones organizado por Findeter, señaló que Cartagena debe ser el motor de crecimiento económico de la región, de sus municipios cercanos.

“Cartagena tiene que construir visión para ser el espejo de los otros municipios cercanos. Estoy convencido de que si se puede hacer la transformación con nuestros propios recursos, con nuestro propio talento. La ciudad región debe impactar en los municipios cercanos. Tender puentes y apoyarnos en los ejemplos de procesos exitosos”, agregó Turbay.

Con relación a los proyectos venideros para la ciudad, en su gobierno que inicia partir del 1 de enero del 2024, se refirió a la construcción del Malecón del Mar, “tendremos el malecón más bello del mundo”.

“Cartagena sigue confiando en su historia, en sus sitios emblemáticos. Esta es la ciudad de todos los colombianos y la ciudadanía está pidiendo obras que trasciendan. La ciudad requiere una nueva marca, una nueva identidad y lo estamos planteando con el Malecón del Mar”, indicó el mandatario entrante.

El alcalde electo participó en el panel “Desarrollo de las ciudades intermedias desde las capitales”, junto a los mandatarios Federico Gutiérrez, de Medellín; Jaime Andrés Beltrán, de Bucaramanga; Alejandro Char, de Barranquilla.