Al Oído: Presidente Petro, su Gobierno nos asfixia, ¡reaccione, deje Twitter y gobierne!

Ahora se le ocurrió al presidente Gustavo Petro irse en contra de la regla fiscal y aseguró que no debe mantenerse en Colombia, tras confirmar que tenemos la economía en rojo.

¿Y cómo no? Si están en trámite nefastas reformas, aprobaron una tributaria en un momento inoportuno, la inseguridad del país retrocedió 20 años y esto resta inversión. Los empresarios, ante continuos ataques del presidente, han comenzado a sacar capital y los únicos ingresos que crecen son los del Gobierno, porque el bolsillo de los colombianos parece roto y cada día alcanza para menos.

Es de no creer que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respaldara semejante idea, cuando la principal tarea debería ser cuidar la calidad de las finanzas del Estado. Preocupa por qué ahora los veremos promoviendo que rompamos la regla fiscal: claro, que gastemos más de lo que se puede y que no se paguen deudas.

Señores, por favor reaccionen: lo único que eso va a traer es desconfianza, deuda más cara y menos inversión.

Aún no entienden que el mercado para llenar la nevera no es con discursos, este país lo necesita frente al timón y no Gobernando desde Twitter. Los resultados los dan las cifras y nuestro diario vivir, cada día el golpe al bolsillo y retroceso es mayor.

Aunque duele decirlo, el verdadero cambio lo veremos entre abril y junio del otro año, en el que sentiremos el verdadero golpe de la caída de la construcción en el país y veremos el desempleo aumentar.

Esto es simplemente una pésima idea. La economía seguirá cayendo, ¿y cómo no? Si mientras el Gobierno no encuentra estabilidad, los empresarios no tienen interés de invertir. Al tiempo, la gasolina sigue aumentando su costo, lo que llevará a que los alimentos sigan subiendo, ¡imagínense si ir hacer mercado así cada día es más difícil!

Esto solo trae mayor temor y desconfianza, este es el resultado de un Gobierno que nos asfixia, que es irresponsable y que sigue en caída libre. Mejor dicho: a trabajar, que el sueldo del Gobierno no se paga solo y ellos sí viven sabroso. Quieren financiar un proyecto político a costa de la vida de los colombianos.

Sin titubeo lo digo: son hipócritas e irresponsables.

Consejo Al Oído: cuide sus finanzas, porque se vienen tiempos difíciles.