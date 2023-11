El país no va bien; tiene que redefinir un rumbo: Fico Gutiérrez. Foto: Suministrada.

Hay preocupación entre los alcaldes electos por la desaceleración económica que enfrenta el país, tras el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE que detalla una contracción de -0,3%.

Desde el evento transformando regiones, liderado por Findeter, el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez instó al gobierno nacional a convocar a mandatarios electos para crear estrategias que hagan crecer al país.

“Para que esto pase, para que nos vaya bien a todos, debe haber una integración desde lo nacional con lo territorial.

Y yo pregunto el país va bien, el país no va bien. El país tiene que redefinir un rumbo muy rápido y yo por eso desde este espacio creo que le podríamos inclusive decir al presiente Petro, que nos dirige al país, que las elecciones ya pasaron que hay un nuevo equilibrio político regional y nacional”, dijo Federico Gutiérrez.

Añadió, “muchos de los alcalde electos no hemos compartido esa visión que tienen de país, eso del decrecimiento terminó siendo cierto, como la industria viene cayendo de manera consecutiva en mediciones de cinco meses, como estamos tocando niveles de decrecimiento parecido a los de pandemia, ¿cómo va a ser posible esto en un país como el nuestro, en el que veníamos creciendo económicamente?”.

Federico Gutiérrez quien participó de un panel, con la presencia del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz; indicó que Colombia debe salir adelante generando oportunidades de empleo.

“Por ejemplo en construcción de vivienda, si la vivienda de interés social a caído en un 60% - 68% los impactos se van a empezar a ver este año entrante y eso va a ser gravisimo. Pero listo ya sabemos como va el país”, puntualizó.

Insistió, “el gobierno nacional nos debería convocar, a que miremos como juntos desde las ciudades vamos hacer que el país crezca, es que las ciudades somos el motor económico de los países.Y si no se entiende que es desde acá, desde cada uno de nuestros municipios, al país no le va a ir bien, nosotros no necesitamos que nos dejen aislados, ni que nos miren con cezgo político”.

“Esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro, esta es una discusión alrededor del sentido común y las cosas hay que hacerlas, la seguridad hay que garantizarla, el empleo hay garantizarlo, no existe mejor política social que la generación de empleo. Necesitamos empezar a trabajar, yo si quisiera, aunque ya han pasada más de 15 días desde nuestras elecciones que fuéramos convocados, al día de hoy este quizás es el primer contacto que tenemos con gobierno a través de Findeter. Findeter es una gran herramienta, yo he sido testigo eso para llevar desarrollo a las regiones”, concluyó.

Los alcaldes electos destacaron que, hay que cuidar al empresariado, aud genera el sector productivo del país.