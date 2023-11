Me honra muchísimo estar nominado: Santiago Cruz sobre los Latin Grammy 2023

El cantante colombiano Santiago Cruz se pronunció en W Radio sobre sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2023 en las categorías de ‘Mejor Álbum Cantautor’ y a ‘Mejor Canción Cantautor’.

“Me honra muchísimo estar nominado con el disco ‘Nueve’ y con la canción ‘1.200 kilómetros’, mencionó.

En cuanto a su canción, cuya protagonista es ‘Araceli’ señaló que “es la mujer a través de la cual procuro contar esta historia, en la que intento condensar nuestra realidad compleja colombiana. Una historia que a través de Araceli se habla de desplazamiento, narcotráfico, abuso sexual, abandono central por el Estado colombiano, se habal de desigualdad, sacrificio de los sueños de la juventud colombiana que tienen que abandonarlos en la provincia (…) es una ficción inspirada en hechos tristemente reales”.

Por otro lado, dio detalles de su nueva producción ‘Un amor de verdad’, señalando que con esta canción quiso explicar lo que, para él, significa un amor real.

“Es lo que entiendo y lo que vivo en mi casa por suerte, es que si hay dolor ahí no es, si te lastiman ahí no es, si sientes que no puedes ser libre y verdaderamente tú, ahí no es. Una relación de pareja tiene que ser fluida, inspiradora, construir entre los dos (…) también quería para mis hijos tener un mapa de lo que sería una relación en pareja”, añadió.

La edición número 24 de los Latin Grammy tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) este jueves 16 de noviembre.

Los encargados de conducir la gala este año serán Sebastián Yatra, Paz Vega, Danna Paola y Roselyn Sánchez.