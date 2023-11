Al Oído | Abucheos y grabación a Antonella Petro: no todo vale

Detalles del tinto con el presidente Gustavo Petro.

El tinto que pronto se dará entre el expresidente Álvaro Uribe y el representante Andrés Forero con el presidente Petro tiene tres puntos claros que conocimos Al Oído:

Lo primero y más importante: el expresidente Uribe dejará claridad en que no va a negociar por qué se oponen a la reforma a la salud, pues es una reunión, no una negociación. Para que se dé la reunión buscarán, previamente, que suspendan la votación de los proyectos. No asistirían solos: también estarán Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia; Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas; Andrés Vecino, experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins; Clemencia Mayorga, que representa acuerdos fundamentales del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca; Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina y de los congresistas de otras bancadas sólo está confirmada la representante Julia Miranda.

Así vemos una cara de una oposición que tiene argumentos y se sentará a exponer razones al mandatario en un ambiente democrático. Ahí está nuevamente el lado estadista del expresidente Álvaro Uribe, tramitando diferencias y aportando a no radicalizar el debate.

En contraste: lo sucedido en el partido de la Selección en el Estadio Metropolitano

Primera verdad: Todo el Estadio no fue articulado contra la hija del presidente, las tribunas gritaban “fuera Petro”.

Todo el Estadio no fue articulado contra la hija del presidente, las tribunas gritaban Segunda verdad: En la tribuna cercana al palco en el que estaba Antonella Petro, muchos le gritaban directamente, otros usaron sus teléfonos para grabarla, lo cual es ruin. ¡Tiene 15 años!

Los menores no deberían vivir agresiones a causa de política, menos por sus padres. Antonella es una niña que sueña con ser futbolista, y lejos de todo iba a disfrutar de un partido.

Nadie debería alegrarse por lo sucedido. Esto no es un tema menor, es violencia política y no puede tener doble moral, no puede justificarse en unos y lamentarse en otros, ese tipo de ataques solo hablan desde la violencia individual y la cobardía. No tiene justificación.

La rechifla más contundente fue la de las urnas, esa es y siempre será la que logre algo.

Cerramos al oído de una “fuga de cerebros”

Así lo afirmó John Sánchez, CEO de migration and Business, experto en migración y derechos humanos, quien señaló que en lo corrido del año, de manera mensual, han recibido entre 80 y 100 solicitudes de profesionales altamente calificados que aspiran a obtener la residencia en Estados Unidos, siendo el 72% de estos solicitantes colombianos.

Asimismo, las solicitudes de EB1 y EB3 (certificación laboral), que requieren que sean profesionales, no solo buenos en su área, sino con reconocimientos nacionales e internacionales o en otro punto, destacados en las artes, deporte o investigación, han aumentado en un 40%.

Para Sánchez, la pérdida de estos individuos con conocimientos y habilidades valiosas puede tener efectos significativos en el país de origen. La “fuga de cerebros” puede debilitar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, ya que aquellos que podrían haber contribuido al progreso local llevan sus talentos a otros lugares.

