CCI expuso su decepción ante el no descongelamiento de las tarifas de peajes en diciembre

La Cámara Colombiana de la Infraestructura confirmó un rumor que se venía generando en las recientes jornadas, el cual exponía que el Gobierno Nacional iba a reversar su decisión de descongelar la tarifa de los peajes en el país por lo menos durante este año. Ante el escenario, a través de un breve comunicado, el gremio constructor aseguró:

- De manera sorpresiva se conoció la decisión oficial de reversar tal medida, lo cual, a juicio de la CCI, equivale a una señal contradictoria, justo en el momento en que el decaimiento de la economía reclama señales positivas al mercado, y la aceleración de las obras de infraestructura.

- En este caso, la ausencia de seguridad jurídica menoscaba la confianza de inversionistas y financiadores en proyectos de envergadura y de largo plazo.

- La lógica oficial usada en esta dirección conduce al escenario de que los bienes y servicios, el salario de los trabajadores e incluso los fletes del transporte no se compensen con la inflación, cuando así corresponda, agregando que “de otro lado, finalmente, debe hacerse énfasis en el hecho contundente, sustentado por Fedesarrollo, en el sentido de que los peajes no generan presión inflacionaria superior a los 0,01 puntos porcentuales”.

Se debe tener en cuenta que, desde la Asociación de Transportadores de Carga, se confirmó que en una reciente reunión con el Ministerio de Transporte, había dicho que el incremento en las tarifas de peajes no se va a generar este año, pese a ello ante, todas las consultas que se han realizado tanto con esa cartera como con la de Hacienda, la respuesta que se ha obtenido es que la situación está en análisis y que aún no hay respuesta formal, pero reiterando que el ministro Ricardo Bonilla ha expresado que la idea es hacer el ajuste de los peajes una sola vez, por lo que no aplicaría hacer un incremento en diciembre de este año y otro en enero de 2024.