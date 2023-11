Corte investiga al representante Jhoany Mosquera por irregularidades en contratación

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal al representante Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos de la investigación tienen que ver con un contrato de obra pública, celebrado en julio del 2017, en su condición de gobernador del Chocó (2016-2019). El contrato estaba dirigido a la construcción de una plaza de mercado en Istmina, por un valor de $3.435 millones.

Dice la Corte que: “Presuntamente en esa contratación se vulneraron los principios de planeación, transparencia y economía, al no contar con estudios de arquitectura, suelos, ni los ambientales. Se investiga si, supuestamente, no se hicieron los estudios técnicos apropiados al encontrarse que el inmueble en el que se desarrollaría el proyecto estaba siendo ocupado por terceros y no permitía la ejecución de la obra, tal y como se contrató”.

El contrato había sido fijado para un plazo de 4 meses, pero tardó más de 622 días, con adiciones de presupuesta que supuestamente no estaban justificadas