JEP pide investigar a fiscales por presunto encubrimiento de falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de la JEP compulsó copias en contra de dos fiscales por presuntamente incurrir en omisiones y/o acciones de encubrimiento sobre crímenes de falsos positivos en el departamento de Casanare en el año 2007.

Se trata en primer orden del fiscal Rodolfo Leal Galindo de Casanare adscrito en su momento al Gaula departamental, quien fue mencionado públicamente por uno de los máximos responsables de ese fenómeno criminal: Alexander González Almario, en la audiencia de reconocimiento llevada a cabo en septiembre en Yopal.

“...indicó que el señor Leal Galindo, tenía conocimiento de los hechos, de los delitos cometidos, de los extorsionadores, su domicilio, entre otra información, sin embargo, no ordenó su captura”, señaló el despacho del magistrado Óscar Parra.

Además del compareciente González, el propio excomandante del Gaula, mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, indicó que el fiscal Rodolfo Leal Galindo tenía conocimiento de los crímenes que estaban cometiendo.

“Este caso fue de pleno conocimiento del fiscal quinto Rodolfo Leal Galindo, todo lo manejaron allá, él directamente con este funcionario del DAS que es Camilo Andrés Escobar Giraldo y cómo Camilo Andrés Escobar Giraldo también era muy amigo de González Almario pues también me solicitó una persona del Gaula para estar en esa operación” aseveró Soto Bracamonte.

Adicional a los comparecientes, el fiscal Leal Galindo también fue mencionado por el exdefensor del pueblo de Casanare, Mauricio Mojica Flórez, quien fue uno de los primeros funcionarios en denunciar frontalmente la comisión de ejecuciones extrajudiciales en la Brigada 16. Según Mojica, fue tratado de “sapo” por el fiscal Leal Galindo.

“Tuve alguna vez un roce feo, jarto, fue con el fiscal del Gaula Rodolfo Leal Galindo, y él estuvo atendiendo dentro de la Brigada y estuvo por fuera, la verdad creo que ahorita está en el Palacio de Justicia pero él lleva años ahí porque el doctor Rodolfo de hecho fue el que tuvo a su cargo la investigación por las amenazas que me hicieron a mí (...) él en algún momento trató como de insinuar que yo me merecía eso, o sea por sapo, que por estar metiéndome en lo que yo no debía me pasaban esas cosas (...) pues yo denuncio lo que yo encuentro y la labor suya es investigar y aportar con su ejercicio pero a mí me parece que si a usted le parece que yo soy un sapo pues entonces el compromiso suyo está sesgado”.

Por otra parte, la jurisdicción también compulsó copias de las declaraciones contra la, en su momento, fiscal 7 de Tauramena (Casanare) Olga Lucía Unudio, quien fue señalada por el compareciente Jorge Edwin Gordillo, durante la audiencia de reconocimiento en Yopal (Casanare).

De acuerdo con lo sostenido por Gordillo, dicha fiscal cerró procesos penales contra dos capitanes, de apellidos Reyes y Vargas, vinculados a dichos crímenes, sabiendo que se trataba de “resultados” ilegales.

Con el fin de que dicha compulsa no se quede en la mera denuncia, la jurisdicción le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que en un término de 15 días hábiles informen por escrito a qué despacho fue entregada la denuncia, así como el estado de la investigación.