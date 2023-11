MinSalud solicitó a la Contraloría quitar el velo corporativo a Sanitas

Tras el anunció que realizó EPS Sanitas sobre un nuevo acuerdo con Audifarma, el cual según aseguraron era temporal pues era responsabilidad del Gobierno la continuación de prestación de ese servicio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que Sanitas miente a sus afiliados pues ellos han girado todos los recursos.

“Nos preocupa que mientras crecen las utilidades de Sanitas, mientras crecen en toda América, en Brasil, en Perú, en México, en EE.UU. acá no tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, afirmó el ministro.

Ante este panorama el ministro solicitó a la Contraloría que permita a la Superintendencia investigar a fondo sobre el destino de los 9 billones que se le han girado a la EPS Sanitas y de los cuales no hay existencias para pagar a los gestores farmacéuticos y ver, según el Ministro, quien se está beneficiando en última instancia.

“Si cualquier EPS no cumple con lo estipulado, una certificación nos permitirá hacer los giros directos para poder controlar la forma como se está pagando a los proveedores, a las clínicas y a las IPS”, dijo Jaramillo, quien aseguró que la Contraloría ya ha hecho hallazgos fiscales por más de un billón de pesos.

¿Qué dice Sanitas?

El presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda Sánchez, rechazó las acusaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la presunta desviación de los recursos y aseguró que ha solicitado una reunión con Jaramillo para solucionar la crisis financiera “en nuestros 28 años hemos sido auditados por diferentes órganos de control y el resultado ha sido satisfactorio pero también hemos sido auditados por nuestros usuarios quienes han demostrado su satisfacción con nuestro modelo de gestión” aseguró Rueda.

Según el presidente de Sanitas, desde el 27 de agosto vienen buscando una reunión con el ministro de Salud y no ha sido posible agendarla. “Queremos buscar ese espacio en donde el conozca nuestra perspectiva y nuestras conclusiones sobre esta situación y encontrar soluciones para mejorar la salud de los colombianos”, afirmó en el video.