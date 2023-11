Paraguay y Colombia prometen no guardarse nada en Asunción por Eliminatorias

La Selección Colombia en la concentración en el previo del partido ante Brasil. (Photo by Juan BARRETO / AFP) (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

La selección de Paraguay llega al partido con una racha de 27 años sin ganarle en Asunción a Colombia, que a su vez parece haberse preparado para buscar los tres puntos en la sexta jornada de las eliminatorias al Mundial 2026.

El 2 de abril de 1997 la Albirroja, dirigida por el brasileño Paulo César Carpegiani derrotó por 2-1 al equipo cafetero en un partido de alto voltaje que terminó con la expulsión del guardameta guaraní José Luis Chilavert y del delantero cafetero Faustino Asprilla.

Veintiséis años, diez meses y diecinueve días después el entrenador argentino Daniel Garnero cree que sus pupilos han asimilado su idea y están listos para ratificar su mejoría en las eliminatorias sudamericanas.

Garnero estará cumpliendo 40 días en el cargo cuando se cite con Colombia en el estadio Defensores del Chaco. Su ciclo comenzó el 12 de octubre con una derrota por 1-0 ante Argentina.

“Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparece y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día”, enfatizó el entrenador nacido hace 54 años en Lomas de Zamora.

Desde la victoria sobre Colombia, hace ya 27 años, la Albirroja ha coleccionado cinco derrotas y apenas un solo empate, el de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Paraguay ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 5 puntos de 15 posibles y Colombia el tercero con 9 gracias a un destacado desempeño de ‘Lucho’ Díaz el jueves pasado, que con dos goles garantizó el primer triunfo de su país sobre Brasil en unas eliminatorias mundialistas.

Con esa inyección anímica, la formación cafetera jugará en Asunción sin el central Davinson Sánchez, suspendido por acumular dos cartulinas amarillas. Y por una lesión se perderá el partido el lateral izquierdo Deiver Machado.

Para componer la defensa el entrenador argentino Néstor Lorenzo promoverá a Carlos Cuesta, del Genk belga en sustitución de Sánchez, y Cristian Borja, del Sporting Braga portugués.

La tercera novedad inminente tiene que ver con el regreso del mediocentro de Fluminense de Jhon Arias, quien pagó una suspensión en el partido del frente pasado contra Brasil.

La expulsión del lateral derecho Robert Rojas durante el partido pasado con Chile en Santiago obligará a Garnero a promover el debut del argentino nacionalizado paraguayo Juan José Cáceres, quien milita en Lanús.

En la mitad de la cancha parece inminente el ingreso de Richard Sánchez por Diego Gómez.

En la previa al encuentro eliminatorio el exdefensa colombiano y ayudante del seleccionador Néstor Lorenzo Luis Amaranto Perea declaró que “los jugadores saben que Brasil ya pasó, la euforia y la alegría ya pasaron, si queremos más pasos hacia adelante sabemos que este partido no será nada fácil”.

“Podemos confirmar el momento que estamos viviendo, concentrados en Paraguay, un partido totalmente distinto. Es muy importante mejorar la concentración en los primeros minutos contra un rival que nos va a salir a presionar y a buscar”, manifestó Pera durante una conferencia de prensa.

De las diez selecciones que compiten en las eliminatorias sudamericanas se clasificarán seis directamente al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La séptima jugará una repesca por otro cupo entre las 48 selecciones que jugaran el Mundial de 2026.