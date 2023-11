SIC le ordena a LinkedIn proteger a usuarios de robos de sus datos

La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la red social LinkedIn reforzar sus medidas de seguridad para proteger los datos personales y la información de sus usuarios en Colombia.

Esto se debe a que hubo un hackeo que derivó en la presunta exposición de información de alrededor de 500 millones de usuarios de Linkedln, y por tanto la entidad señala que esto es un riesgo permanente para el debido tratamiento de la información personal en una plataforma.

Así las cosas, Linkedin tendrá que garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios, evitando su acceso no autorizado o fraudulento; uso no autorizado o fraudulento; consulta no autorizada o fraudulenta; adulteración o pérdida.

“LinkedIn deberá cumplir con lo ordenado por esta autoridad en un plazo de cuatro meses, para lo cual deberá presentar una certificación emitida por una entidad - nacional o extranjera -, independiente, imparcial, profesional y especializada en temas de seguridad de la información”, dice la entidad.

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.