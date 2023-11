Garnero y las prioridades de Paraguay: ganar y que Luis Díaz “no tenga su mejor día”

Apenas 40 días después de su debut en el banquillo de la selección de Paraguay con derrota ante Argentina y tres partidos después en los que ha cosechado cuatro puntos, el argentino Daniel Garnero cree que sus pupilos han asimilado su idea y están listos para ratificar el ascenso este martes con un triunfo sobre Colombia.

Sumar los tres puntos en Asunción es la prioridad de Garnero y la Albirroja en su partido de la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial, pero antes, una asignatura pendiente que deben cumplir es hacer que el extremo Luis Díaz, el estandarte de los cafeteros, el martes “no tenga su mejor día”.

Paraguay ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 5 puntos de 15 posibles y Colombia el tercero con 9 gracias a un destacado desempeño de ‘Lucho’ Díaz el jueves pasado, que con dos goles garantizó el primer triunfo de su país sobre Brasil en unas eliminatorias mundialistas.

Garnero cree que el partido de la sexta jornada puede significar un punto de inflexión y despegue, y por ello manifestó que “la prioridad es ganar”. No se permite otro resultado, aunque anticipó que lo buscará con un trabajo en bloque para presionar al rival.

“Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparece y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día”, enfatizó el entrenador nacido hace 54 años en Lomas de Zamora.

“Colombia se maneja muy bien con balón y sale muy rápido al ataque. Debemos tratar de perder la posesión lo menos posible, limitar sus transiciones rápidas al ataque y hacer que la tenencia se traduzca para nosotros en oportunidades de gol”, explicó.

Garnero debutó en el banquillo de la Albirroja el 12 de octubre pasado con una derrota por la mínima en Buenos Aires. Y desde entonces sus jugadores ganaron por 1-0 a Bolivia en la cuarta jornada e igualaron con Chile 0-0 en Santiago el pasado jueves.

El exfutbolista y entrenador de tres de los más emblemáticos clubes paraguayos dijo tener a disposición a todos sus convocados para enfrentar a la selección que dirige su compatriota Néstor Lorenzo.

No obstante, eludió las constantes preguntas de los periodistas relacionadas con su posible once titular.

Incluso respondió con humor ante los pedidos en diversos formatos.

“Ustedes quieren que yo le haga el trabajo a Colombia. ¿Por qué no me ayudan y me dan la formación de ellos?”.