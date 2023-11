Placas en obras con el nombre del alcalde de Manizales generan polémica

Manizales

Hay inconformismo en Manizales porque a través de un contrato cercano a los $500 millones de pesos, se están instalando en diferentes puntos de la ciudad vallas publicitarias sobre la gestión de la administración municipal, al igual que se están entregando volantes y hasta instalando placas para dar a conocer las obras que se realizaron durante los pasados 4 años.

A través de varios contratos que salieron de los rubros de diferentes secretarías de la Alcaldía de Manizales en lo que denominan una bolsa común de recursos, se contrató la realización de más de 20 vallas publicitarias para dar a conocer las obras que se adelantan y que inició la administración municipal.

Al respecto el ex concejal de oposición y ciudadano Cristian Pérez se refirió al respecto.

“La fijación de placas por parte del alcalde de Manizales en diferentes escenarios y obras que han tenido retrasos monumentales, no solamente violenta un decreto de carácter nacional que prohíbe realizar este tipo de manifestaciones, sino que adicionalmente no corresponden con el sentido común. El alcalde Carlos Mario en definitiva no aprendió durante estos cuatro años de gobierno que definitivamente él tenía que planear las obras con tiempo y ejecutarlas, pero no tiene que recurrir a este tipo de artificios que van en contra de la norma”, dijo el ex concejal.

W Radio, consultó al experto en derecho administrativo, Alejandro Franco, quien explicó que la administración y el alcalde están infringiendo el decreto 2757 de 1997 donde es claro es prohibir lo siguiente:

“Prohíbase la colocación de placas o leyendas monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso”.

Hasta el momento la administración municipal no ha respondido nada sobre la legalidad o ilegalidad de la instalación de estas placas en escenarios públicos.