¿Qué tanto sabemos de los jóvenes en Colombia?

Recientemente Acdi/Voca, USAID y el Observatorio de Juventud de la Universidad Javeriana lanzaron los resultados de la encuesta ‘Voces resilientes: jóvenes, realidades y territorios’, un documento en el que, gracias a una muestra de más de 5.400 registros en 30 municipios de Colombia, se logró construir un panorama detallado de las principales preocupaciones, barreras y oportunidades que manifiestan hoy los jóvenes en temas de acceso a derechos básicos y proyectos de vida.

El 55% de los encuestados consideran que incluirlos en espacios de participación como estos es fundamental para lograr mayores transformaciones en el país, ya que en muchas ocasiones las políticas que se formulan no están alineadas con las experiencias de vida de cada uno ni con sus opiniones. Subestimarlos por su edad suele ser, según los panelistas, una de las causas de esta exclusión:

“Ser líder desde joven no es fácil porque nos subestiman por nuestra edad, pero no tienen en cuenta que nosotros a veces venimos de territorios de violencia, de conflicto, que nos impulsan a querer alzar la voz por todos aquellos que, hasta la fecha, no han podido hacerlo”, comentó Gina Byter, consejera de juventud de Cartagena.

Gina Byter se ha destacado por su liderazgo en el barrio El Pozón, en Cartagena, a través de su colectivo Generación para la Construcción de Paz. | Foto: cortesía Ampliar

El 46% de los jóvenes encuestados manifestó que han dejado de estudiar porque necesitan trabajar para generar ingresos. Sin embargo, el 62% de los participantes manifestó recibir ingresos promedio de $1 millón, un valor inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Cifras desalentadoras como esta hacen que el deseo de emprender y crear algo propio se manifieste en ellos, sobre todo en un país donde la vinculación laboral de esta población aún es un tema pendiente por resolver. Actualmente son más de 2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. El término ‘ninis’, sin embargo, les parece estigmatizante y muy limitante cuando de referirse a las desigualdades sociales a las que están expuestos se trata.

Según un análisis de Probogotá, por ejemplo, el 45% de las empresas de la ciudad y la región tiene menos del 20% de los jóvenes en su nómina. La falta de oportunidades educativas, la desconexión entre los requerimientos de la empresa y los proyectos de vida personales o los estigmas hacia la contratación de población “con poca experiencia” suelen ser algunas de las causas principales de esta baja vinculación.

“Los jóvenes son el principal capital que se tiene para la dinamización y transformación de las empresas hacia el futuro. El 62% quiere emprender”, agregó Daniel Castañeda, director de operaciones de la empresa Wizeline.

La encuesta reveló que el 24% de las mujeres dejaron de estudiar por responsabilidades tempranas. | Foto: cortesía Ampliar

Gracias al programa Jóvenes Resilientes, cientos de jóvenes colombianos han logrado construir un proyecto de vida en zonas vulnerables. Tal es el caso de Xiomara Oviedo, una jóven de Cazucá (Ciudad Bolívar), madre soltera de dos hijos quien, luego de ser vendedora ambulante y superar una etapa de adicción a sustancias psicoactivas, logró graduarse como técnica administrativa y hoy trabaja en una cadena de supermercados:

“Estoy acá para demostrar que no hay obstáculos. Si tú quieres hacer algo, párate y demuestra que sí lo puedes hacer”, comentó.

Vivir en entornos vulnerables también es considerado uno de los factores de riesgo que pueden incrementar los problemas en la salud mental de la población joven. El tema estuvo presente durante el encuentro ‘¿Qué tanto sabemos de los jóvenes en Colombia?’, organizado por Acdi/voca, Usaid y el Observatorio de juventud de la Universidad Javeriana.

“Una tercera parte de los jóvenes están viviendo o han vivido ansiedad, angustia o depresión. De ello nos preocupa que solo el 44% busca ayuda, el porcentaje restante no lo hace porque no tiene en quien confiar”, expresó Martha Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud.

Uno de los hallazgos más importantes es que el 97% de los jóvenes sueñan con llegar a la educación superior. | Foto: cortesía Ampliar

En Cauca, uno de los territorios donde el programa tiene presencia, la joven Diana Díaz contó que durante uno de los ejercicios, sus compañeros tuvieron que contar hechos dolorosos por los que han atravesado. Las lágrimas la hicieron darse cuenta que “Todos los seres humanos, de una u otra forma, hemos sufrido depresión o angustia”. Sin embargo, espacios de acompañamiento psicosocial como el que ofrecen Acdi/Voca y USAID ayuda a que no se le reste importancia a estas situaciones.

Jimena Niño, directora del programa Jóvenes Resilientes, concluyó el encuentro extendiendo una invitación a las instituciones públicas y privadas para que recuerden estas cifras a la hora de crear políticas: “Hay que pensar en cómo cerrar estas brechas que vimos hoy, cómo trabajamos en la participación y la creación de oportunidades económicas, de salud mental de ese 55% de la fuerza laboral que representan nuestros jóvenes y, así, ser partes del cambio”.

Reviva la transmisión en el siguiente enlace: