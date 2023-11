Año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia: Petro

Desde Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el año entrante no subirán los altos salarios en el sector público de Colombia.

Aseguro que esto sería un suicidio económico, “y son en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, etc”.

El mandatario explicó que es una decisión que se toma con base a que la Corte constitucional quitó una parte sustancial de la reforma tributaria. “Eso tiene un impacto el año entrante, ni más ni menos quita 6.5 billones de ingresos del año entrante, eso tiene un impacto que indudablemente es para mí, la responsabilidad de saber qué hacemos”.

“Coincide ni más ni menos porque se cobra la primera cuota en grande de lo que se llama el crédito flash, el único país que lo hizo en el mundo para enfrentar el COVID-19, un crédito de cerca de 3 mil millones de dólares para pagar en dos años. Implica por el lado del gasto presupuestal un sustancial crecimiento como pago del servicio público de deuda del 70-96 billones del año entrante, este año eran 70 pasamos del año entrante a 96 y los ingresos al contrario toca recortarlos en 6.5 billones. Eso en un solo año”, dijo el presidente.

Aseguró también que “al Gobierno le toca saber qué hacer, por dónde recorta, cómo maneja, de tal manera que el golpe no sea mortal para la economía, porque adicionalmente, como todos sabemos en el mundo y en Colombia, estamos estancados. Eso es lo que llama la tormenta perfecta, no debió haberse producido, lo advertí en algún momento tratando de anunciar los efectos que podrían traer ese tipo de acciones”.

“A mí me toca acatarlas, no tengo otra opción, el presidente de la República acata la decisión de la justicia porque defiende un estado de derecho que ayudó a construir, ayudando a que se produjeran las condiciones políticas de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. No significa que con eso se quita la tormenta económica el año entrante, eso no borra el crecimiento sustancial del servicio de la deuda ni la caída de los ingresos, en mi opinión no eran necesario que cayeran”, le expresó el presidente a los asistentes del Congreso Nacional de Infraestructura.

El presidente fue enfático en decir que, a pesar del crecimiento sustancial del pago de la deuda de 70 a 96 billones, están mirando cómo hacer crecer la inversión pública en Colombia notablemente.

“Uno no quiere golpear la inversión, nos toca pagar la deuda, no hay más que ir a funcionamiento, el funcionamiento del gobierno nacional es básicamente ejército y policía, entonces tocamos una vertebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los 6.5 billones. No se como pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia, sería un suicidio económico y son en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas etc”, insistió

El presidente sostuvo que, espera no llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país.