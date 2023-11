Conservadores denuncian “campaña de desprestigio” y dicen que no apoyan reforma a la salud

El Partido Conservador dejó este jueves ante la Plenaria de la Cámara una constancia en la que expresó su inconformidad por la que calificó como “campaña de desprestigio”, al parecer desde otras bancadas.

El representante Wadith Manzur asumió la vocería y en tono enérgico señaló que hay quienes los quieren tomar por “bobos útiles” para, aparentemente, poner los reflectores sobre los godos y culparlos del avance de la reforma a la salud.

Por decisión de bancada, la cual es de obligatorio cumplimiento, los conservadores resolvieron meses atrás votar no a esa iniciativa, en medio del rompimiento de la relación con el Gobierno, lo que llevó incluso a que se declararan como partido independiente.

Sin embargo, la Casa de Nariño mantiene vasos comunicantes con algunos congresistas, en medio de la estrategia de buscar los votos al menudeo, algo que ha sido aprovechado por representantes de otros partidos para afirmar que hay apoyo por debajo de la mesa a la reforma.

Por esa razón, Manzur aseguró que esas intervenciones de algunos congresistas que los señalan de estar negociando con el Gobierno de forma soterrada no son ciertas y que la posición de la colectividad sigue siendo de oposición rotunda al proyecto.

“Me he dado cuenta que hemos sido los bobos útiles del paseo. Resulta que cuando nos salimos del recinto para dañar el quórum hay otros partidos que aquí se quedan votando no y haciendo quórum y entonces el Partido Conservador es un tibio porque no votó no. Cuando nos quedamos votando no, entonces el Partido Conservador se quedó haciendo quórum”, indicó.

El congresista también cuestionó las versiones según las cuales en la reciente reunión de la bancada de Cámara con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se planteó que los congresistas del partido se queden ayudando a hacer quórum.

“Nos sentamos a hablar con el ministro de Interior y entonces estamos negociando, pero cuando otros partidos van a sentarse con el Gobierno entonces están construyendo el gran acuerdo nacional. Este partido merece respeto y lo invito, secretario, a que usted certifique cómo han votado los distintos partidos políticos la reforma a la salud y que le digan a Colombia quiénes son los que se han quedado en este recinto haciendo quórum, para que nos vengan a calumniar de esa manera como nos han calumniado”, agregó.

Finalmente, Manzur dijo que están cansados de que otros partidos queden como “victoriosos” ante la opinión pública y que ellos queden como “los zapatos sucios y viejos”.