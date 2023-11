Actué por instinto: repartidor que salvó a niña que estaba siendo apuñalada por un hombre

Caio Benicio, migrante brasileño que trabaja como repartidor de Deliveroo en Dublín, Irlanda, estuvo en La W para hablar de la proeza que hizo al salvar a una niña de un hombre que la estaba agrediendo.

Según comentó Benicio en La W, el hombre estaba apuñalando la niña, por lo que sin pensarlo intercedió ante la mirada de varias personas.

“Trabajo haciendo entregas. Un poco pasada en la tarde pasé por un sector transitado y me paré en una escuela. Allí había una discusión entre un hombre y una mujer, luego me di cuenta de que una pequeña niña estaba involucrada y me di cuenta que el hombre estaba halando a la niña”, mencionó.

“El hombre tenía un cuchillo. Detuve la moto de inmediato y todo ocurrió muy rápido. Todo fue instinto porque veía que el hombre estaba apuñalando a la niña”, añadió.

Posteriormente, contó que tuvo que ir a la Policía y luego fue a su casa, donde vio videos de su heroica acción.

Finalmente, mencionó que las manifestaciones por la inmigración pueden ser solo una excusa para una protesta mayor por otra razón.

“Yo soy inmigrante y terminé salvando a la niña”, mencionó.