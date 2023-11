Bajarle los recursos a la rama, vamos aumentar la corrupción en Colombia: Vicefiscal

AME3815. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/08/2023.- La vice fiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, habla durante una rueda de prensa hoy, en la sede de la Fiscalía en Bogotá (Colombia). La Fiscalía colombiana aseguró este miércoles que ha recibido información de tres fuentes sobre un supuesto atentado que busca perpetrar la guerrilla del ELN contra el fiscal general, Francisco Barbosa, en respuesta a la cúpula militar y policial que aseguró que no hay conocimiento de dicho plan. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Cartagena

Desde Cartagena la vicefiscal, Martha Mancera, hizo un llamado a la defensa de las instituciones, fue enfática en decir que eliminar la Procuraduría General del Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy disminuirle los recursos a la rama judicial, no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales.

En el marco del Congreso Internacional sobre Derecho Disciplinario aseguró, “eliminar a la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la y hoy disminuirle los recursos a la rama judicial, no permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para combatir la corrupción, ni para conseguir la paz. No es el camino adecuado”.

“La defensa de las instituciones es lo que va a garantizar la democracia en Colombia; no tener Procuraduría, tener una Fiscalía con una imagen que pretenden manchar como de deshonesta y bajarle los recursos a la rama son situaciones de las que vamos a aumentar la corrupción en Colombia, porque la aplicación de la ley no se va hacer en la debida forma y eso es muy peligroso para nosotros que tenemos una historia de un estado social de derecho y con una constitución fuerte”, puntualizó.

Añadió, “en muchos escenarios dicen es que no se combate la corrupción, yo me pregunto ¿y qué están haciendo para poderla combatirla? sino eliminando y desprestigiando, eso no es combatir eso es aumentar la corrupción en Colombia”.

En medio de su intervención destacó, que se mantenga la sentencia de la Corte Constitucional que les permite seguir luchando contra la corrupción, como es la sentencia C0302023 de la Corte Constitucional, “Corte Constitucional que se debe respetar porque es el máximo organismos que tenemos de salvaguarda de la constitución”.

“No podemos dejar que la constitución comience a derrumbarse, porque esa constitución es la que nos tiene hoy con mayores resultados más eficaces, más ágiles, más efectivos”, indicó la Vicefiscal.

“Por eso decimos que nuestra función tanto de la Procuraduría como la de la suscrita, o de la Fiscalía General de la Nación es una función de aplicación jurídica, no nos podemos apartar de las normas. Por eso existe la división de poderes, esa división de poderes que es la que garantiza la autonomía y la independencia”, aseguró.

AUMENTÓ EL TEMA DE CONTROL TERRITORIAL DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES

la vicefiscal Martha Mancera expresó que el principio de no repetición no está garantizado en Colombia, porque si no hay recursos con que investigar vamos a seguir de caso en caso y sin darle aplicación realmente a la ley, “en lo corrido de este año el tema de control territorial de las estructuras criminales aumentó”.

Señaló, “se refleja en las dinámicas de la corrupción porque es ahí donde definitivamente en un delito tan silencioso, que muchos no pueden ver es que están desangrando al país”.

“Hoy en Colombia hay control total en algunos territorios por parte de las estructuras criminales, estructuras criminales que muy seguramente influyeron en las votaciones de las pasadas elecciones y hoy no podemos dejar de aplicar la ley porque a ciertos sectores no les gusta. Tenemos que acostumbrarnos en Colombia que los casos que suceden hoy se resuelvan en esta vigencia, no esperemos 10 años para decir que lo que pasó hoy era evidente, pero decidimos voltear la mirada hacia otro destino para que colombianos no tengan la verdad”, aseveró.

Mancera sostuvo que se tienen algunas preocupaciones, por la articulación que tienen con el estado colombiano porque se vienen disminuyendo para evitar que sigan adelante con el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a la corrupción.