“Su vida era esperarme y acompañarme”: Daniel Samper Ospina sobre su perro ‘Serafín’

El periodista Daniel Samper Ospina habló con W Fin De Semana luego de publicar en la revista Cambio su columna en homenaje a su perro ‘Serafín’, quien murió hace algunos días y era su fiel acompañante y amigo.

“‘Serafín’ fue un perro que había sido herido, la Unidad de Cuidado Animal lo rescató y lo recuperó. Este perro tenía una rareza y es que era calvo y por esa razón nadie lo adoptó. Cuando en la casa conocimos esa noticia de discriminación a un perro comencé a hacer lobby para adoptarlo”, contó.

“Mi esposa y mis hijas dijeron que eran demasiados perros y muchos calvos en la familia, pero un día ingresó con un moño gigante y se quedó siempre en nuestro corazón”, añadió.

Al llegar a su nueva casa, ‘Serafín’ tuvo una conexión inmediata con Samper Ospina, quien expresó que la vida de su mascota era él.

“Era un perro obsesivamente tierno conmigo, no se me despegaba. Si no estaba, su vida era esperarme y cuando estaba me acompañaba, donde yo estuviera, él estaba; si me despertaba, él bajaba conmigo. Realmente nunca se separó de mí, de tanto en tanto me movía el brazo para que lo acariciara”, dijo.

“Es un luto muy profundo”, expresó.

Entre las acciones más recordadas de ‘Serafín’ recordadas por el periodista destaca una: la visita que hizo al Congreso para hacer una crónica de cuando dejaron entrar animales en ese establecimiento.

Finalmente, Daniel Samper Ospina recordó que todas las fundaciones tienen casos de animales que, por algún defecto físico o accidente, los dejan de lado.