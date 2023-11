“Un buen presidente es un buen líder”: Luis Fernando Velasco, MinInterior

Como parte de la agenda del evento ‘Visión 2024: Tendencias Colombia’, una iniciativa de Prisa Media que busca generar una conversación nacional sobre los temas que liderarán la agenda del país el próximo año, de la mano de líderes de diversos sectores.

Como parte de la agenda del evento, se llevó a cabo la charla ‘Acuerdo Nacional desde las Regiones’ entre Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre cómo las elecciones regionales, realizadas el pasado 29 de octubre, originaron un cambio en el mapa político del país, la necesidad de un acuerdo nacional que permita el desarrollo de todas las regiones del país.

Iniciando su intervención y refiriéndose al acuerdo nacional, el ministro aseguró que “un presidente tiene tantos poderes que la única manera de transformar la sociedad es liderar, no puede dar órdenes, pues siempre habrá algo que lo frene, si no logra poder de acuerdo a la sociedad, no hace lo que tiene que hacer, por eso un buen presidente es un buen líder”.

Igualmente, Velasco aseguró que desde el gobierno están “condenados, en el buen sentido de la palabra, a hacer un acuerdo”, pues según explicó, en caso de no lograrse el país va a seguir estancado, y como sociedad “vamos a perder unos años, que sería muy triste que perdiéramos”, indicó.

El ministro afirmó que cree que las condiciones para que el acuerdo ocurra están dadas, “si bien a un lado hay gobierno, en el otro lado, que piensa distinto, hay poder. Generalmente, en la historia de Colombia el gobierno y el poder eran lo mismo, pues hay muchos sectores de poder que hoy no están en el gobierno y vamos a tener que hablar, a ver si nos ponemos de acuerdo”.

Acuerdo con la oposición

Luego de hablar sobre el papel del gobierno en la construcción del gran acuerdo nacional, el ministro re refirió a la oposición: “esos sectores de poder que siempre han gobernado también deberían pensar en ‘es el momento de hacer el acuerdo con quienes hemos tenido diferencias’, para que la calle sea un espacio de encuentro, y no de desencuentro”.

Encuentro con gobiernos regionales

Ante la pregunta de Alejandro Santos sobre una posible reunión entre el gobierno nacional y las autoridades locales electas, el ministro Velasco aseguró que hasta el momento se ha reunido con por lo menos 25 gobernadores electos y dejó abierta la posibilidad de una reunión con los mandatarios elegidos el pasado 29 de octubre.

“Claro que tenemos que hablar, tenemos que construir con ellos, entre otras cosas, porque la constitución del 91 dijo que los recursos no solo se centran en el nivel nacional (…) como no vamos a sentarnos con las autoridades regionales para tratar de unir esfuerzos nacionales, con esfuerzos regionales, claro que lo tenemos que hacer”, aseguró el ministro Velasco.

Finalmente, el ministro se refirió sobre las reformas del gobierno y aseguró que para que estas salgan adelante tiene que haber un acuerdo nacional y confirmó que las reuniones entre el gobierno y destinos sectores de la oposición van encaminados a que este pueda llevarse a cabo.

“Creo que todos estaríamos de acuerdo si decimos que tenemos que crecer, crecer en economía, crecer en inclusión, porque si crecemos todos ganamos, entonces el acuerdo es cómo crecemos, entonces comienza el debate”, puntualizó el ministro.