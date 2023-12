“Hay situaciones estructurales urgentes en El Dorado”: IATA Colombia

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en inglés) hizo un llamado este viernes 1 de diciembre para que se restablezca la “operación estable y adecuada” en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues “causas ajenas” a las aerolíneas han afectado a más de 90.000 pasajeros en las últimas dos semanas.

Para hablar sobre el tema pasó por los micrófonos de W Fin De Semana, Paula Bernal, gerente de IATA para Colombia.

“El aeropuerto viene presentando un plan de demoras aprobado por la autoridad aeronáutica por condiciones climatológicas y nosotros venimos señalando que hay situaciones estructurales y coyunturales que se deben solucionar de manera urgente para mitigar los efectos adversos hacia los usuarios”, explicó Bernal.

“Las condiciones climatológicas adversas son comunes en Bogotá en esta época. Hay algunas medidas que se deben tomar los efectos de estas condiciones. Hay que poner en funcionamiento todas las herramientas tecnológicas y de sistemas, equipos de ILS, radares, ampliar los horarios de conexión de otros aeropuertos, dar prioridad a la aviación regular e implementar las medidas de mejora del estudio de la IATA”, añadió.

La dirigente gremial de las aerolíneas explicó que algunas de las recomendaciones están relacionadas con el uso del sistema ILS, Instrument Landing System (sistema instrumental de aterrizaje), que sirve como apoyo para solventar los problemas de baja visibilidad como los que se vienen presentando en El Dorado.

“En una de las pistas no se están pudiendo hacer operaciones de despegue y aterrizaje, porque no está funcionamiento el ILS para que más aeronaves puedan seguir operando en estas condiciones de baja visibilidad de nivel tres. Incluso hay un radar que no está en funcionamiento”, advirtió.

“Es importante que se tomen estas medidas antes de la temporada alta. Las aerolíneas han venido haciendo grandes esfuerzos para reubicar los pasajeros, pero toda la operación se trastorna por estos planes de demora y que un solo vuelo se demore implica retrasos en la operación de todo el día o, probablemente, de días siguientes. No solo en El Dorado, sino también en los demás aeropuertos”.

Sobre una posible falta de capacidad del aeropuerto de Bogotá, Bernal indicó: “entregamos un estudio de capacidad sobre El Dorado, participaron el operador, las autoridades y las aerolíneas principales y se mencionaron 23 oportunidades de mejora para maximizar la capacidad de El Dorado. Es importante priorizar la atención a estas recomendaciones. Hemos visto más de 90.000 pasajeros afectados y son personas que requieren que sus itinerarios se puedan cumplir”.

“Si estamos en presencia de condiciones adversas de clima, es indispensable que todo el aeropuerto esté en su máxima condición. La gestión es clave para cumplir los itinerarios, por eso el aeropuerto debe maximizar su personal y sus procedimientos, para que cuando se presenten estas situaciones el impacto se pueda mitigar de la mejor manera posible”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: