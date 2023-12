Bolivarenses pagarían tasa especial de seguridad expedida en factura de energía

Cartagena

En medio de cuestionamientos cursa en la Asamblea Departamental de Bolívar un proyecto que tiene gran alcance en el dinamismo económico de los hogares, consiste en la creación de una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana la cual será cobra mediante la factura de energía.

El monto recaudado será entregado a la fuerza pública, para contrarrestar la ola de inseguridad que enfrenta el departamento.

El secretario jurídico de la gobernación de Bolívar, Juan Mauricio González, indicó se trata de una tasa tipo progresivo la cual está llamada a impactar a los que más dinero tienen, por lo que estratos 1 y 2 no pagarían ningún tipo de saldo.

“La intención no es impactar a la ciudadanía más pobre, pero a partir de allí los que tienen mayores ingresos contribuyan de mejor manera. Este proyecto está diciendo que las instituciones educación oficial no deberían pagar la tasa, los hospitales oficiales no deberían pagar la tasa; estamos hablando de quien más ingresos tenga sea que el haga la contribución, una contribución que nos va a beneficiar a la integridad de los ciudadanos, pero que no afecte el bolsillo de los más pobres del departamento de Bolívar”, sostuvo González.

Insistió, “para el sector residencial la discusión de la base gravable es a través del estrato socioeconómico, ¿cuál es la tarifa para el estrato 1 y 2?, para efectos del pago de la tasa la respuesta es 0, está asociado al estrato socioeconómico. Para los demás, estoy hablando de comercial, industrial, auto generadores, se están asociando al mecanismo de consumo; el mecanismo de consumo nos permite decir que, quien más consume está llamado a hacer el pago de la tasa, quienes menos consumen pagaran menos en esta tasa de seguridad”.

“En el residencial está desligado del escenario del consumo, uno podría tener un consumo elevadísimo de energía por cualquier razón, la tasa la establece el UVT, no está ligada al mecanismo del consumo; en el caso de comerciales, industriales y los demás si está asociado al mecanismo de consumo”, puntualizó.

El secretario sostuvo que, todos los municipios del departamento de Bolívar estarán incluidos en el cobro de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana.

Frente a ello la diputada Verónica Payares reprochó que, se está creando una sobre tasa donde la inflación en Colombia está por el 10,4%.

“Creo que no es el momento para que Bolívar presente este proyecto y menos a 8 días de culminar este periodo, creo que este proyecto que tiene un gran alcance y merece un estudio juicioso, un mayor tiempo para conocer realmente el alcance que pretende este proyecto”, sostuvo Payares.

Aseguró, “hoy el departamento de Bolívar cuenta con un fondo de seguridad y convivencia, que es donde nosotros debemos mirar y debemos atender ese fondo como prioridad en inversiones, pero también con un control político que nos muestre la rendición de sus gastos en contrataciones para fortalecer y contrarrestar toda esta ola de inseguridad, que se pretende mejorar con el recaudo de la sobre tasa que se pretende crear”.

“Hago un llamado a los diputados, no desviemos el propósito que nos tiene aquí sentados, defender la económica, los derechos, los hogares de los bolivarenses y no afectándolos con esta sobre tasa. No conocemos cuánto le va a costar al departamento, que Afinia preste este servicio de recaudo”, expresó la diputada.

En medio de la discusión la secretaria de hacienda, Yenny Guzmán, manifestó que de acuerdo con la propuesta tarifaria y la proyección de recaudo, en el caso del uso residencial en el estrado 3 medio bajo se tendrá una tarifa del 0,14, cantidad de usuarios 60.779, valor parcial de $360´886.252.

“En el estrato 4 tenemos una tarifa de 0,29, eso equivale a $12.299, una cantidad de usuarios de 22.591, para un valor parcial de $277´000.000; el estrato 5 medio alto, una tarifa del 0,53, para un valor de $22.478, una cantidad de usuarios de 11.835 y un valor parcial de $266´031.390; estrato 6 una tarifa del 0,93, eso equivale a $39.443 para una cantidad de usuarios de 13.123, un valor parcial de $517´612.588″, detalló.

Explicó además que, para el uso comercial, en el rango de consumo del kilovatio horas 0 a 400/ una tarifa de 0.

“401 a 2000/ una tarifa de 0,59; 2001 a 3.500/ tenemos una tarifa de 1,4; 3.501 a 5.000/ una tarifa de 3,37; 5.001.00 a 10.000/ una tarifa de 7,86; 10.001 a 50.0000/ una tarifa de 14,07; 50.001 a 100.000/ una tarifa de 24,43″, detalló.

En el proyecto se lee que, son usuarios pasivos de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica, con conexión a la red, así mismo los auto consumidores, los auto generadores y cogeneradores de energía eléctrica en respecto a sus usuarios directos.

Se constituye base gravable de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, el consumo mensual de servicio de energía eléctrica que tengan los usuarios auto consumidores, auto generadores y cogeneradores de energía eléctrica, en respecto a sus usuarios directos. Para los usuarios residenciales su la base gravable será el consumo mensual, por estrato socio económico del departamento de Bolívar.

Por su parte el secretario de seguridad de Bolívar, César Sotomayor, sostuvo que el departamento cuenta con una tasa de seguridad y un fondo el cual se hace insuficiente para mantener las capacidades técnicas que necesita fuerza pública.