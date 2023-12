Constancia y paciencia: las claves del éxito de Mario Hernández en 45 años de carrera

El reconocido empresario colombiano Mario Hernández pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su exitosa carrera y los proyectos que tiene con su marca.

En primer lugar, Hernández relató que, aunque es un desplazado de la violencia y quedó huérfano a los 10 años, ha logrado salir adelante gracias a la constancia, “es paciencia, es constancia, es ser bueno en lo que hace, es pagarle bien a la gente, es pagar impuestos, ayudar a construir país. Constancia en la vida, todo va llegando, tampoco no todo es el dinero, es mucha humildad”.

Asimismo, el empresario santandereano comentó que están construyendo una marca de lujo en la que podrán encontrar equipaje, ropa, billeteras, zapatos, entre otras cosas.

Por otra parte, Hernández resaltó la importancia de competir internacionalmente para dar a conocer sus productos.

Por último, mencionó que si no hay confianza en el país no habrá ni inversión ni seguridad, “todo está subiendo y todo lo paga el producto, eso afecta la economía y el trabajo. Los empresarios tenemos que ser más agresivos, tenemos que traer maquinaria, pero es que no hay materias primas ni un consumo fuerte, hay que hacer una reestructuración”.

Escuche la entrevista completa a continuación: