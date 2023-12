Narcotraficante colombiano acusa a fiscal general de Perú de tráfico de influencias

Patricia Benavides fue suspendida temporalmente como fiscal general del Perú por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente haber liderado una red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público del país andino.

Tras la suspensión, dos nuevos testimonios, provenientes de Percy Coromoto, un narcotraficante colombiano actualmente encarcelado en Perú, y de Jaime Villanueva, quien fuera asesor de Benavides, han salido a la luz, complicando el caso de la suspendida fiscal general.

Coromoto, detenido en 2012 en Perú por intentar enviar una tonelada de cocaína al extranjero, afirmó que la investigada jueza Emma Benavides, hermana de la suspendida fiscal general, le pidió 150.000 dólares a cambio de su libertad a través del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez.

“Voy a decir un poco de lo que no he dicho [...] En muchas ocasiones he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que está contra la corrupción. Y ella sabe de lo que estoy hablando, lo sabe muy bien”, comentó el narcotraficante colombiano en una entrevista difundida por Cuarto Poder, un programa de televisión del Perú.

Por su parte, Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Benavides, aseguró que la suspendida fiscal general realizó cambios en el Ministerio Público con el objetivo de beneficiar a su hermana Emma, quien estaba siendo investigada la fiscal Berssabeth Revilla por presuntamente haber liberado a varias personas investigadas por tráfico de drogas a cambio de dinero, una versión que se respalda con las declaraciones de Coromoto. Cabe destacar que Patricia Benavides removió a Revilla de su puesto, argumentando baja productividad, y colocó a fiscal Uriel Terán.

De hecho, el narco colombiano aseguró en esa entrevista que “para irnos a comparecencia, (Emma Benavides me pedía) 150 mil dólares. Cuando llega la señora Patricia Benavides, cambia a la fiscal (Bersabeth) Revilla (quien investigaba a su hermana) por el señor Terán”, sustentando las declaraciones de Villanueva Barreto.

A pesar de la convergencia de ambas versiones, Benavides se encuentra protegida por un fuero especial vinculado a su posición, lo que la excluye formalmente de acusaciones o investigaciones. Sin embargo, podría perder esta condición en caso de que el máximo órgano de gobierno de la judicatura la cese.