Analdex envía dura carta a la Dian: “intermitencia lleva un mes”

La Asociación Nacional de Comercio Exterior- Analdex- le envió una carta a la Dian, pues señala que hace un mes hay indisponibilidad, intermitencia y errores especialmente en la generación de recibos oficiales de pago, que han marcado las dificultades a los operadores del comercio exterior y sobrecostos.

“Los sobrecostos, reprocesos y dificultades por la confiabilidad del sistema nos están pasando la cuenta de cobro en la competitividad y castigando la eficiencia de las operaciones, aunque reconocemos que en el chat creado como canal de atención se han atendido las dificultades, evidenciamos que la situación está desbordada frente a la capacidad de respuesta”, señala la comunicación.

Recordemos que inicialmente los sectores afectados pensaron que el asunto se resolvería en un fin de semana, pero el hecho lleva un mes y dicen que aún no hay solución.

“Como no vemos una solución definitiva y los días siguen pasando, queremos insistirle a la entidad que no es conveniente seguir pensando en desarrollos propios, la experiencia nos lo ha demostrado y esta larga contingencia lo ratifica, además los usuarios no tienen una clara lectura de lo que está pasando y de cuando habrá una solución definitiva”, afirma Analdex.

Finalmente, le piden decir cuál es el problema real y tomar medidas al respecto.