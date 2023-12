“Disidencias Farc se burlan del presidente y crecen militarmente”: gobernador del Meta

En diálogo con la W, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que las disidencias de las Farc continúan con su accionar delictivo en varias zonas del departamento mediante extorsión a pequeños y grandes comerciantes.

De hecho, en la tarde de este miércoles 13 de diciembre, se confirmó el asesinato de una pareja de esposos y de un firmante de paz, al parecer, por el no pago de ‘vacunas’.

“Una de las industrias que más está generando ingresos a la disidencias de las Farc es la extorsión, tienen un plan macabro muy bien diseñado. Están extorsionando a todo el mundo, a empresarios, pequeños, medianos y grandes; agricultores, ganaderos e incluso hasta a vendedores informales (...) En Vista Hermosa llegaron unos tipos con camuflado y fusil y los asesinaron, lo que nos ha dicho la familia es que ellos venían siendo extorsionados desde hace muchos meses por parte de las disidencias de las Farc”.

“Lo único que están haciendo las disidencias con esas negociaciones es crecer militarmente y tener mayor fortaleza territorial, ellos siguen reclutando menores, ellos volvieron a enterrar minas atinpersona, siguen intimidando a las comunidades, les regalan el cese al fuego y les levantan las órdenes de captura (...) Están como ‘Pedro por su casa’, el sur del Meta y Guaviare y Caquetá, han establecido un corredor de transporte para armas, al Gobierno se le están burlando en la cara, la intención del presidente Petro es buena y yo la acompaño, pero estos señores se le están burlando en la cara”.

Sin embargo, destacó que sería injusto decir que “desde la llegada del presidente Petro están las disidencias. No, eso no es verdad, pero este último año sí ha sido un año de mucha expansión, están ganando espacio territorial, cada vez se pierden más territorios, hay que confortarlos, que la Fuerza Pública tenga su capacidad (…) todas las capacidades que se formaron en la confrontación, hoy no lo están haciendo, bajo el amparo de las negociaciones, aquí también tenemos comunidades presionadas por las disidencias, se organizan para sacar el Ejército”.

