“La Navidad este año será diferente, estamos rotos”: pastor palestino de iglesia en Belén

La imagen de un pesebre hecho de escombros, en el que yace un niño Jesús arropado por una kufiya palestina, recibe a los feligreses de una de la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad en Belén, ciudad palestina de Cisjordania donde, según el cristianismo, nació Jesús de Nazaret.

El pastor de esta iglesia, padre Munther Isaac, pasó por los micrófonos de La W para refrirse a la guerra que se vive en Gaza y la decisión de Belén de cancelar este año canceló todos los festejos, en solidaridad con las víctimas.

“Jesús condenaría esta guerra, estaría roto e impresionado por lo que está pasando, por las muertes de los niños, él quiere que su imagen se vea reflejada en cada niño que ha sido asesinado y sacado de los escombros”, relató el pastor palestino.

Es importante destacar que el padre es experto en estudios cristianos y doctor en teología bíblica de la tierra prometida, por lo que también habló en La W sobre el tema.

“He escrito mucho sobre la tierra prometida y no creo que una persona o un grupo religioso puedan reclamar algún territorio por promesa de Dios. No pueden decir que una promesa de Dios les da el derecho de poseer una tierra y eliminar las personas que viven allí (…) Esta siempre ha sido nuestra tierra, la de nuestros ancestros, escuchar que un judío siente que tiene más poder sobre esta tierra y quiere sacarnos es un gran problema, la biblia no se puede usar para eso”, explicó.

Asimismo, envió un mensaje de esperanza a las víctimas de Gaza, asegurando que “Dios está con ellos en medio de este sufrimiento”, hablando también de la cancelación de las festividades navideñas en Belén, sitio turístico por excelencia en estas fechas por los creyentes.

“Esta navidad se sentirá diferente, estamos tristes y rotos. Tenemos miedo y nos preocupa la guerra que se vive en Gaza, los miles de niños palestinos que siguen siendo asesinados. Los líderes de la comunidad cristiana acordamos que no habrá celebración, todo se reducirá a la oración, no habrá fiestas ni desfiles, lo único que nos mueve ahora es la fe en Dios, la oración es el único consuelo en esta guerra”, cerró.

