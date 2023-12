¿Cómo identificar un ambiente tóxico en una relación? Experta explica

La doctora Laura Villamil, especialista en psiquiatría y salud mental, aseguró en Salud y Algo Más que la forma en la que nos vinculemos con las demás personas, la forma en la que nos apeguemos a los otros determinará como será la relación en un futuro.

Así las cosas, mencionó que “poner límites es importante, expresar lo que queremos y sentimos es importante, porque si decimos que sí y en realidad queremos decir que no, vamos a sentirnos mal. Poner límites habla del cuidado personal y de la autoestima”.

“Cuando nos olvidamos de lo que queremos y no ponemos límites deja de ser amor y pasa a ser un tipo de codependencia afectivo que puede traer problemas como deprimirse, o tener ansiedad todo esto por pretender cambiar a la otra persona en lo que queremos, esto no es nada sano. El amor no lo tiene todo”, añadió.

En ese sentido aseguró que: “Si pretendemos tener una relación sana debemos ser flexibles, pero también debemos tener algo de independencia de no vivir en pro del otro”.

La doctora Villamil explicó que una relación implica acuerdos, implica compartir la diferencia de crianza y esto es importante a la hora de tener un vínculo a mediano y largo plazo.

¿Cómo identificar un ambiente tóxico?

Por último, la experta aseguró que si una relación (amorosa o de amistad) genera estrés, ansiedad o cansancio se está presentando un vínculo tóxico. Entre otras señales para identificarlo están: