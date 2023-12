Vivimos en una sociedad morronga: Inti Asprilla sobre alusión a cannabis y reguetoneros

En diálogo con Sigue La W, el senador de la Alianza Verde Inti Asprilla explicó que hay una doble moral para hablar del uso adulto del cannabis, y por eso hizo alusión a algunos artistas reguetoneros, para evidenciar que sus letras reflejan una realidad que no se puede esconder ni alejar del debate democrático.

“Vivimos en una sociedad y tenemos actores políticos y algunos periodistas que actúan de manera morronga y desleal en el debate democrático”, afirmó el senador Inti Asprilla.

Por su parte su contradictor Estaban Quintero, senador uribista que celebró el hundimiento de la iniciativa que pretendía regular el cannabis de uso adulto, aseguró que Karol G o Maluma no tienen que ver con la discusión en el legislativo.

“Al senador Inti Asprilla todo el respeto a sus posiciones. Como congresistas lo primero que tenemos que tener es un respeto hacia las posiciones del otro sin embargo no estoy de acuerdo con él. Me dice un representante cómo te vas a oponerse a este proyecto si vives en el departamento de Antioquia que de 10 personas, 7 u 8 fuman marihuana, además de la juventud que tienes. Yo siento que eso no tiene que ver, nosotros tenemos unos argumentos técnicos basados en los principios de la familia la protección a nuestra niñez, a nuestros hijos”, afirmó el senador del Centro Democrático.

“No estoy diciendo que el senador Inti no tenga sus principios pero creo que los argumentos no deben ir que porque Karol G en unas canciones habla sobre el tema del ‘porro’, Jbalvin, Maluma, entonces todos los antioqueños entonces estamos en la posición de regularizar el cannabis. Siento que no es así”, aseguró Quintero.

Por su parte Asprilla dijo que su debate fue mucho más robusto que sólo la alusión que trascendió en redes sociales sobre los reguetoneros.

“Yo hice una intervención de nueve minutos y fue una de las más aplaudidas en el Senado en la cual mostré dos cosas. Primero desmitificaba con argumentos por qué estar a favor de la regulación del cannabis no es estar en contra de la familia ni de los niños. Y segundo, explicaba también, y ahí fue donde utilicé el argumento de las letras de las canciones de reguetón, que el consumo de cannabis es una realidad que necesita regulación”, afirmó Asprilla.

Esteban Quintero puso sobre el debate el caso Holanda donde el consumo de drogas se ha salido de control.

“Lo que está pasando en Holanda no logra sobreponerse a la contradicción de su política antidrogas, tiene una dificultad muy grande porque se le dificulta localizar el problema y separar el mercado de las drogas blandas con las drogas duras... si nosotros le abrimos la puerta a la marihuana esto podría ser un flagelo mundial muy grande porque podríamos abrirle la puerta a unas drogas mucho más fuertes”, dijo el congresista del CD.

Inti Asprilla insistió que su argumento sobre las letras de las canciones de reguetón es válido, pues estas letras reflejan una realidad que es inocultable y retrata lo que ocurre realmente en la sociedad.

“El uso del canabis por parte de los adultos es una realidad en Colombia y es tanto una realidad, que artistas reconocidos en Colombia y particularmente en Antioquia, de donde son prácticamente todos lo senadores que hundieron la regulación de cannabis de uso adulto, hablan de este consumo en sus canciones”, enfatizó el congresista de la Alianza Verde.

Asprilla cuestionó la “morrongoría’ de quienes hundieron el proyecto en el Congreso.

“Cantantes de reguetón paisas reconocen esa realidad y la cantan y muchas veces seguramente muchos de esos senadores se persignan cuando se habla de cannabis de uso adulto pues escuchan la música y la aceptan socialmente”, dijo Asprilla.

“Quiero llamar la atención en que es una realidad, es aceptada socialmente y es muy extraño que cuando se habla de esta realidad en el Congreso de la República, del uso del cannabis, ahí salimos con todo tipo de argumentos más de tipo moralista”, recalcó el senador Inti Asprilla.