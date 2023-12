La historia del falso príncipe detenido en EE.UU: Andrea Aguilera cuenta su versión

La exreina y modelo antioqueña Andrea Aguilera Arroyave, quien ostentó los títulos de Miss Mundo Colombia y Miss Earth Colombia en 2021 y 2022 respectivamente, conversó con La W sobre su romance con Fereidoun Khalilian, autoproclamado “príncipe Fred” y por quien ahora está siendo señalada de aparentes nexos con este presunto narcotraficante.

Este empresario Khalilian, originario de Medio Oriente, vivió en un exclusivo sector de Medellín entre diciembre de 2021 y junio de 2023 por periodos intermitentes. Sin embargo, cuando se mudó a Las Vegas, (Nevada, Estados Unidos) fue capturado por agentes del FBI.

Esto se produjo después de que la oficina recibiera la confesión de uno de los guardaespaldas del “príncipe Fred” que habría recibido 400.000 dólares para asesinar al cineasta Juan Esco, quien había trabajado para el magnate en el pasado y, en la actualidad, produce un documental sobre su vida de abusos, excesos y engaños.

Al ser consultada en La W sobre si fue ingenua o si el amor fue más fuerte, la modelo respondió: “las dos”.

“Uno suele escuchar a las personas desde su propio punto de vista y cuando uno es una persona honesta, uno cree que los demás alrededor también lo son. Creo que faltó un poquito de conocimiento y experiencia, como esa “malicia indígena” que llamamos los colombianos”, afirmó.

Aguilera, quien mantuvo una relación de dos años con el falso príncipe, contó: “Después de que él es arrestado, la relación terminó por completo. Fueron demasiadas cosas de las que me di cuenta, esto no solamente afecta mi parte emocional y profesional, sino que también es una relación con una persona con la que yo definitivamente no vibro”.

Sobre el momento en que se dio cuenta de que el falso príncipe era un farsante, aseguró que, cuando lo capturaron, comenzó a “ver un montón de cosas que nunca había visto”.

“Yo le creía todas sus historias, su tema familiar. Él me decía que su mamá lo había, por así decirlo, “desheredado”, entonces que él había sido criado por una familia adoptiva. Cuando él lo capturan, la primera persona que tiene comunicación con él es su hermano, quien yo pensaba que era un hermano de la familia adoptiva, pero me doy cuenta de que era hermano de sangre”, relató.

Por otro lado, sobre el supuesto estatus diplomático del falso príncipe y cuál fue la historia que le hizo creer a la modelo, ella relató: “No es que yo lo viera como “el príncipe de Arabia”, pero como su mamá supuestamente era princesa y él decía ser diplomático, él andaba con su seguridad (y) tenía pasaporte de diplomático, que era lo que me mostraba, ¿cómo tú no le crees? Cuando entrábamos a Estados Unidos, siempre tenía quien lo recibía en el aeropuerto y nos ayudaba a pasar la fila inmigración (…) él tenía todo muy bien organizado y cuidaba los detalles para verse como una persona VIP”.

