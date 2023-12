Advierten posible adjudicación con único proponente en multimillonario proyecto en Bogotá

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) se encuentra inmersa en una crisis desencadenada por las renuncias simultáneas de la subgerente de Gestión Inmobiliaria, la gerente de Estructuración y el director Comercial.

Este acontecimiento coincide con las crecientes preocupaciones en torno al proceso de licitación de la ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’ en Suba y Engativá, un proyecto que tiene más de 40 predios avaluados en 322.000 millones de pesos que serán entregados a la constructora Las Galias para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario que podría generar ventas por más de 2.5 billones de pesos.

El proyecto, impulsado por la alcaldesa Claudia López, ha sido blanco de críticas debido a la premura por iniciar la licitación antes de finalizar el año. La falta de normas urbanísticas claras, la ausencia de funciones del operador urbano y la emisión de adendas inusuales han elevado las tensiones en la administración distrital.

El proyecto volvió a ser noticia por la emisión de la sexta adenda, introducida el viernes 15 de diciembre, modificando los pliegos, violando los principios de manejo del dinero público al no respetar los plazos establecidos para la expedición de adendas.

En esta adenda se cambió la capacidad de endeudamiento y se precisan aspectos para cuando haya un solo proponente, pero solo se presentó un oferente que no tendrá competencia en este proceso de subasta cuando la licitación está diseñada para tener al menos dos oferentes.

Además, las preocupaciones no paran allí, ya que, por entregar estos predios, en el contrato se estableció que la Alcaldía solo recibiría el 3% sobre el total de las ventas de nuevas viviendas que se construirán allí. A pesar de que parece un monto desigual entre el privado que desarrolla y el Distrito que gerencia, en la adenda anterior, la número 5, se bajó el monto al 2.5% sin una explicación clara de esta decisión.

Aún no están claras las ganancias previstas en el proyecto, pues aún no hay decreto mediante el cual se establezcan las normas urbanísticas del proyecto, es decir, cuántas viviendas serán de interés social y cuáles no. Existe la posibilidad de que aumente el número de viviendas NO VIS, incrementando las ganancias de forma exponencial en las ventas de los inmuebles. Sin embargo, el ingreso para la ciudad no aumentaría en nada.

Expertos en la entidad denuncian que el proceso de licitación se está llevando a cabo de manera apresurada y sin las especificaciones técnicas adecuadas para que los interesados puedan evaluar su viabilidad. La situación se agravó cuando altos directivos se vieron presionados para firmar una adenda que permitiría la adjudicación de la licitación sin el aval técnico necesario, provocando las renuncias y dejando a la gerencia en una situación complicada.

La falta de claridad en aspectos fundamentales, como las normas urbanísticas y las funciones del operador urbano, así como la emisión de adendas con un día de antelación, ha generado dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso. La atención se centra en cómo la nueva administración distrital del alcalde electo Carlos Fernando Galán manejará esta crisis y qué medidas tomarán para garantizar la integridad del proyecto inmobiliario y la reputación de Renobo.

Entre las incógnitas que rodean este contrato, destacan la ausencia de un decreto que reglamente las normas urbanísticas y arquitectónicas, la indefinición de las funciones del operador urbano, y la falta de un decreto que apruebe la actuación estratégica en los predios privados.

La empresa de renovación urbana de Bogotá fue buscada por La W, pero nos remitieron a la secretaría de Hábitat donde hasta ahora no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre las preocupaciones que giran en torno a esta multimillonaria licitación.