Si elecciones se dan con garantías, no hay manera de que Maduro gane: Leopoldo López

La preparatoria para las elecciones en Venezuela continúa siendo tema de discusión global, con el enfrentamiento entre Nicolás Maduro y la candidata opositora María Corina Machado. Sobre el tema, varios entes de control y países como Estados Unidos han buscado transparencia en los comicios, llegando a acuerdos que se espera, sean efectivos.

Leopoldo López, una de las principales voces de la oposición en dicho país, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el panorama electoral.

“La prioridad es que se den condiciones para unas elecciones, eso es lo que se ha acordado. El foco para lograr salir de la tragedia en la que está sumida Venezuela es esto, que se ponga fecha, que María Corina Machado pueda participar y que haya una veeduría internacional”, expresó el líder político, asegurando que nada se ha cumplido aún.

Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro mencionó que cumpliría con los requerimientos en el pasado.

“Nuestros intereses no son los canjes ni la liberación de presos, el interés es que los venezolanos se puedan expresar a través del voto porque estamos seguros de que, si se dan los comicios con garantías, no hay manera de que Maduro gane, él es el centro de todos los problemas que vive Venezuela”, aseveró.

Asimismo, Leopoldo López agregó que, si las elecciones se dan de forma correcta, el anuncio de la participación de María Corina Machado sería el primer paso para la transición en el país.

Liberación de Álex Saab en Venezuela

El empresario colombiano Álex Saab, estrecho colaborador del presidente Nicolás Maduro, aterrizó en Caracas el pasado 20 de diciembre, horas después de que el Gobierno de Estados Unidos lo liberara, tras un acuerdo entre Joe Biden y el mandatario venezolano.

“Ese ‘canje’ tiene muchas implicaciones, Álex Saab no es cualquier detenido, es el responsable del mayor nivel de corrupción, de saqueo y de hambre que han vivido los venezolanos. (…) Esto fue un acuerdo entre Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro donde nosotros no participamos”, expresó López.

Esto daría cuenta de las negociaciones entre ambos gobiernos, relacionado al levantamiento de sanciones, algo de lo que la delegación opositora ha sido informada en cumplimiento con los acuerdos.

“La liberación hoy se debería estar dando como consecuencia de cumplimientos por parte de Maduro en sus promesas, pero no es así, no se ha fijado fecha de elecciones, no se ha habilitado a María Corina Machado, estamos en una situación de debilidad porque Mauro ha tenido todo lo que ha querido manteniéndonos solo con promesas”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: