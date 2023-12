Biden negoció a Saab con Maduro, acusado de narcotráfico por EE.UU: Gerardo Reyes

Gerardo Reyes, jefe de Univisión Investiga y autor del libro ‘Alex Saab. La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’, se refirió a la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de dejar libre al colombovenezolano acusado de lavar dinero producto de la corrupción.

“Estoy seguro que el presidente Joe Biden va a tener un chaparrón muy fuerte de los republicanos especialmente de la Florida, va a tener fuertes críticas porque Estados Unidos hizo grandes y costosos esfuerzos para detener a Alex Saab, pero este país está pasando por tantas crisis políticamente llamativas como la inmigración, la noticia es Israel, así que no creo que se vaya a volver un tema nacional y esta noticia pasará después de una semana y pasará a un segundo plano”, aseguró.

Sobre estas críticas, Reyes aseguró que lo irónico es que esta negociación de libertad de Saab como canje por ciudadanos norteamericanos detenidos en Caracas, se da con Nicolás Maduro, un presidente que tiene investigaciones abiertas por narcotráfico en Estados Unidos.

“Nicolás Maduro está acusado en los Estados Unidos por narcotráfico tiene un encausamiento, es decir que se está negociando con un presidente que no solamente ha sido proscrito desde el punto de político sino que además está afrontando cargos de narcotráfico como cómplice de las Farc”, afirmó.

“Esto lo que creo es el reflejo de una política de Joe Biden de apoyar, con todos estos riesgos políticos y controversiales, apoyar cualquier esfuerzo que se haga por liberar estadounidenses que estén en el exterior arrestados y sin mayores posibilidades de ser liberados y entonces va a utilizar estas cartas para darles una opción”, agregó.

Sobre las posibles negociaciones de fondo y los acuerdos por debajo de la mesa entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, Reyes aseguró que sería “entrar al terreno de la especulación” pero la decisión llega en un momento en el que la investigación, aunque sólidamente sustentada, se había estancado.

“Entraríamos en el terreno de la especulación pero se sabe tuvo un impulso por la liberación de exmilitares estadounidenses que supuestamente están involucrados en un intento de atentado contra Nicolás Maduro pero básicamente el caso estado un poco aletargado no avanzado mucho. La defensa de Alex Saab había alegado que él tenía un cargo diplomático y que tenía inmunidad diplomática, no ganó, es en una apelación que estaba pendiente. Otro de sus argumentos es que cuando fue arrestado en Cabo Verde no existía una orden internacional de captura si no que se produjo ilegalmente después de que fue arrestado. Resumiendo, el proceso avanzaba pero se atravesó esta circunstancia política de la posibilidad de canjear estos ciudadanos estadounidenses. En Colombia todavía hay investigaciones abiertas en su contra”, aseguró.

En su libro, Gerardo Reyes documenta como Álex Saab pasó de ser un empresario textil que entró en crisis en Barranquilla, a traficar ilícitamente importaciones, amasando fortuna en la Comisión Nacional de Administración de Divisas CADIVI, organismo de venezolano que se encargaba de administrar divisas, compra y venta de dólares y euros.

“El CADIVI multiplicaba los dólares de los importadores. Álex Saab tenía en ese fondo en Venezuela 30 millones de dólares que el gobierno de Hugo Chávez no quería pagar porque en ese momento se había cerrado ese chorro de dinero que estaba autorizando el gobierno y él acudió a la congresista Piedad Córdoba para que le ayudara a recuperar ese dinero. Y no sólo lo recuperó sino que logró ganarse la confianza del régimen de Maduro y se convirtió como en un embajador comercial plenipotenciario que podía volar cuando quisiera a Irán y a Turquía a resolver la cantidad de urgencias económicas y de alimentación que tenía el régimen de Nicolás Maduro y así se convirtió en un contratista muy importante hasta que fue detenido y acusado en Estados Unidos de lavar dinero producto de la corrupción”, afirmó Reyes sobre Saab, quien quedó libre en Venezuela.

Conozca la entrevista en Sigue La W: