Se registra incremento en el fracturamiento de roca en el Volcán Nevado del Ruíz: SGC

Andrés Felipe Posada Arias

En un comunicado oficial la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Servicio Geológico Colombiano reportaron lo siguiente:

Los sismos están localizados a profundidades entre 3 y 4 km con una magnitud máxima de 2,5. A pesar de que el incremento ha sido bajo en número de sismos, algunos de ellos han sido reportados como sentidos por habitantes de los sectores de La Cabaña y el cañón del río Lagunilla del departamento del Tolima.

Los sismos reportados como sentidos ocurrieron ayer (24 de diciembre) a las 02:02 p.m., 02:03 p.m. y 05:15 p.m., y hoy (25 de diciembre) a las 08:13 a.m. Por otra parte, desde ayer en horas de la tarde, también comenzó el registro de sismicidad asociada a la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter. Este tipo de sismicidad se intensificó en la noche, a partir de las 11:01 p.m., y se mantuvo hasta esta mañana (25 de diciembre) a las 07:40 a.m., presentando aumento en su nivel de energía, principalmente entre las 04:50 a.m. y 05:50 a.m.

Los sismos fueron de nivel de energía bajo a moderado y estuvieron relacionados tanto al fracturamiento de roca como a la dinámica de fluidos. Si bien todos estos cambios en la actividad del volcán están contemplados dentro del estado de Alerta Amarilla y son evidencia de su comportamiento variable e inestable, es importante no normalizarlos. Aunque este estado de alerta por actividad volcánica indica que el volcán presenta menor inestabilidad y, en consecuencia, la probabilidad de una erupción considerable es menor, en cualquier momento puede desestabilizarse rápidamente, lo que conllevaría a cambiar a estado de Alerta Naranja o, incluso, Roja. Se recomienda a la comunidad conservar la calma y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán

